BOLTONOVI MEMOMARI DIŽU PRAŠINU: Šta je Tramp tražio od Si Đinpinga, a ovo je mislio o ideji o ofanzivi na Venecuelu

Za vreme sastanka sa Si Đinpingom prošle godine na G-20 samitu u Osaki Tramp je odjednom preokrenuo temu razgovora na predsedničke izbore 2020. godine, a da su se dvojica lidera tada dogovorili da SAD poveća kineski otkup soje i pšenice.

Tramp je ranije optuživan i da je od Ukrajine tražio pomoć u predsedničkim izborima. On je otvoreno od Kine tražio da istraži njegovog demokratskog protivnika na izborima, a odbio je i da prihvati tvrdnje američkih obaveštajnih agencija da se Rusija navodno mešala u predsedničke izbore 2016. godine kada je i pobedio.

Na optužbe koje je Bolton izneo u svojoj knjizi se oglasio i Tramp kazavši da je on lažov i da su ga svi u Beloj kući mrzeli. U intervjuu za Fox News je rekao kako Bolton u svojoj knjizi otkriva visokopoverljive informacije za šta nema dozvolu.

Istovremeno, Tramp je u tom istom intervjuu pohvalio trgovinskog predstavnika SAD u Kini Roberta Lajthajzera koji je demantovao optužbe Boltona o tome da je američki predsednik, navodno, tražio pomoć Pekinga kako bi pobedio i na narednim predsedničkim izborima.

NIJE BIO SIGURAN DA LI JE FINSKA DEO RUSIJE

Predsednik SAD Donald Tramp je svojevremeno postavio pitanje da li je Finska deo Ruske Federacije, saopštio je Njujork tajms pozivajući se na još uvek neobjavljenu knjigu nekadašnjeg Trampovog savetnika Džona Boltona koja će biti objavljena sledeće nedelje.

Naime, u memoarima pod nazivom "Soba u kojoj se sve dogodilo: Sećanje o Beloj kući", Tramp je postavio pitanje da li je Finska deo Rusije, kao i da li Velika Britanija u svojim rukama ima nuklearno oružje.

Bolton je u svojim memoarima govorio i o drugim temama, te je rekao da je Tramp ideju o ofanzivi na Venecuelu smatrao "gotivnom".

Ubrzo nakon što su mediji objavili ovu informaciju oglasila se Bela kuća, dok je Tramp lično optužio Boltona da je objavio "tajnu informaciju" čime je prekršio američki zakon.

"On je prekršio naš zakon, to je tajna informacija, on nije imao dozvolu da to objavi. Knjiga koja treba da izađe je izuzetno sporna", rekao je Tramp za Foks njuz.

Kurir.rs/Klix.ba/Sputnjik

Kurir