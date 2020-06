UBIJENI BRUKS JE IMAO PROBLEMA SA ZAKONOM: Bio je osuđen za porodično nasilje, izdržavao je uslovnu kaznu (VIDEO)

Podsetimo, službenici policije u Atlanti primili su prijavu da muškarac spava u svom vozilu ispred restorana i blokira saobraćaj. Izašli su na teren, probudili Bruksa i podvrgnuli ga testiranju na alkohol.

Potom je priznao policajcima da je prethodno pio, a onda je došlo do eskalacije kad su ga policajci pokušali da ga privedu. U trenutku kad mu je jedan od policajaca stavljao lisice, došlo je do naguravanja.

Bruks je policajcima uspeo da uzme elektrošoker i pokušao je da pobegne, a potom su ga upucali. Načelnica policije Atlante podnela je ostavku, policajac koji je pucao u Bruksa, Geret Rolfe, optužen je za ubistvo, a njegov kolega Devin Brosnan postavljen je na administrativnu dužnost.

Ubijeni Bruks imao problema sa zakonom, bio je porodični nasilnik

Ubijeni Bruks i ranije je imao problema sa zakonom. Uslovnu kaznu izdržavao je zbog zločina počinjenih u avgustu 2014. godine, što je priznao na sudu. Bio je osuđen za pordično nasilje, oduzimanje slobode druge osobe, kao i okrutno i nasilno ponašanje prema deci, navodi Daily Mail.

Okružni sud u Clejtonu presudio mu je zatvorsku kaznu u trajanju od sedam godina, od čega je šest mogao da provede na slobodi u obliku uslovne kazne, dok mu je bila određena jednogodišnja obavezna zatvorska kazna.

Ona je kasnije revidirana pa je Bruks odležao 12 meseci u zatvoru zbog kršenja uslovne kazne. Od tada do nedavno nije imao problema sa zakonom, a onda je prošle godine otišao u drugu saveznu državu, Ohajo, a da o tome nije obavestio službenika kojem je inače morao da se javlja tokom uslovne kazne.

Tada je izdat nalog za njegovo hapšenje što je uobičajen postupak pri kršenju tog pravila, ali je ceo slučaj odbačen, a nalog povučen i Bruks se u vratio u Džordžiju 6. januara.

Bruks o svemu progovorio pre nekoliko meseci u jednom intervjuu

O svemu ovome Bruks je javno progovorio u februaru ove godine, svega nekoliko meseci pre nego će izgubiti život. Jedna kompanija je tražila sagovornika koji bi opisao svoja iskustva s pravosudnim sistemom u Americi. Bruks se javio i u 40-minutnom intervjuu govorio o svojim iskustvima. Između ostalog, priznao je krivično delo oduzimanje slobode druge osobe, kao i pokušaj finansijske prevare putem kartičnog poslovanja.

U intervjuu, kojeg je objavio CNN, Bruks je govorio i o iskupljenju te potrazi za boljim, novim životom nakon što je prethodno imao problema sa zakonom.

Prisetio se i dana koje je proveo iza rešetaka.

"Samo želim da delovi sistema mogu videti nas pojedince. I mi imamo živote, to su bile samo greške koje smo učinili ranije. No to nas ne čini životinjama, ali nas bez obzira na sve zatvore kao životinje", kazao je te dodao da mu je pretio zatvor od 10 godina.

Supruga tvrdi da je bio odani partner i posvećeni roditelj

Prema rečima njegove supruge Tomike Miler za CNN, Bruks je bio odani partner koji je bio izuzetno posvećen njihovim ćerkama i svome posinku.

Njegova osmogodišnja ćerka trebala je dan pre njegove smrti da ima rođendansku zabavu.

"Imali su pripremljenu rođendansku proslavu za nju ... sa kolačima i svime, a mi smo tamo sedeli i razgovarali sa majkom o ubistvu njenog oca", rekao je porodični advokat Džastin Miler.

Kurir.rs/Index.hr

