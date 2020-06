NEVIĐENA AFERA DRMA BUGARSKU: Borisova snimili u krevetu, okrivio predsednika da ga špijunira dronom! (FOTO)

U Bugarskoj se ovih dana odigrava neobična afera. Premijer Bojko Borisov tvrdi da ga snimaju i prate dronovima, a za to je optužio, ni manje ni više, nego predsednika Rumena Radeva.

Lokalni mediji objavili su fotografije i tonske snimke iz privatnog života bugarskog premijera.

“Predsednik Radev je premašio sve granice. Želim otvoreno kazati da Radev koristi dronove i da me snima. Čim kažem telohraniteljima da ću srušiti dron, oni to dojave Radevu i on povuče letelicu. Leteo je metar iznad mene, iznad terase“, kazao je Borisov.

foto: Printscreen

Međutim, ono što je zanimljivo da je Borisov, navodno, uslikan kako leži na krevetu dok na komodici pored kreveta stoji pištolj. Iz otvorene fioke vire novčanice od 500 evra.

foto: Printscreen

Ipak, na drugim slikama iz iste sobe se vidi da je fioka zatvorena, a raspored predmeta na komodi nije isti. Borisov nije negirao da je on na slikama, ali se ne zna u koliko navrata su nastale fotografije.

S druge strane, predsednik Radev je priznao da je lično ranije posedovao dron, ali negira da je pratio Borisova dok je boravio u susednoj rezidenciji.

foto: Printscreen

"Moj dron je tako dobar da ulazi u spavaće sobe, pravi beleške, otvara fioke i tamo stavlja svežnje novčanica. Ovo je suludo, a skreče pažnju sa glavnog pitanja - da li su fotografije neka vrsta manipulacije ili montaža. Borisovljev problem nije da li ga neki dron posmatra, prema mom mišljenju ovo je paranoja. Ne mogu da interpretiram sve što je rekao Borisov, za razliku od njega, moja mašta ima granica", naveo je Radev.

Radev je lider opozicione Bugarske socijalističke partije (BSP), pobedio je na predsedničkim izborima u Bugarskoj, a od dolaska na tu funkciju je u verbalnim sukobima sa premijerom Borisovom. Radev je ranije saopštio da će s vladom komunicirati isključivo službenim prepiskama.

Kurir.rs/Anadolija

Kurir