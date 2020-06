PROGOVORIO BIVŠI CIMER PEDOFILA OSUMNJIČENOG ZA NESTANAK MALE MEDLIN: Znam da je to uradio, možda ju ju prodao u Maroko

"Znam da je on to uradio", rekao je Mihael Tačl, stolar iz Austrije koji je sa Briknerom živio u oronuloj kući kod Praja da Luza, preneo je Dejli mejl.

On je Briknera opisao kao perverznjaka koji je bio "više nego sposoban" da otme dete.

Tačl je rekao da se Brikner hvalisao da zarađuje švercujući drogu i kradući po apartmanima, a jednom je rekao da "prodaje decu u Maroko". On smatra da je Kristijan Brikner verovatno prodao malu Medlin jednom pojedincu, moguće organizovanom lancu za trgovinu seksom.

Njih dvojica provela su osam meseci u istom zatvoru nakon što su uhvaćeni u krađi 320 litara dizela iz kamiona u Portugalu. Obojica su oslobođena u decembru 2006, pet meseci pre nestanka Medlin Meken.

"ZNAO SAM DA JE KRIV ČIM SAM VIDEO DOKUMENTARAC"

Tačl je počeo da veruje da je Brikner umešan nakon što je prošle godine odgledao Nefliksov dokumentarac o ovom slučaju.

"Kad sam odgledao dokumentarac odmah sam znao da je on kriv… Kad je turistikinja pričala o čoveku koji se pojavio kod njenih vrata dok se njeno dete tamo igralo, tada sam znao da je to sigurno bio Kristijan", ističe on.

U jednoj epizodi turistkinja je opisala kako je čovek koji odgovara opisu Briknera počeo da se ponaša čudno u blizini njenog deteta u Praja da Luzu, nekoliko dana pre nestanka Medlin.

"Opisala ga je kao jezivog lika sa aknama i plavom kosom, što odgovara njegovom opisu", istakao je Tačl, dodajući da nije pozvao nadležne nakon što je pogledao dokumentarac zbog svoje kriminalne prošlosti.

Tačl (46), koji je juče prvi put progovorio u javnosti, otkrio je da ga je policija prošle godine ispitivala tokom dva dana o Brikneru u okviru istrage o nestanku male Medlin. Četvorica detektiva ispitivala su Tačla 14 sati u policijskoj stanici u Gracu, na jugu Austrije.

"Tokom prvog minuta detektivi su bili veoma jasni… Rekli su da istražuju Medi Meken i Kristijana Briknera, a ja sam im rekao da znam zašto su došli. Bio sam ubeđen da je to bio on. Znam da je on to uradio. Živeo sam u to vreme sa njim", rekao je Tačl, inače otac jednog deteta.

"On je bio moj najbolji prijatelj, ali definitivno je bio perverznjak i više nego sposoban da ukrade dete", dodao je on.

Tačl je mislio da će Brikner biti uhapšen nedugo nakon što ga je policija ispitala i kaže da "ne može da veruje" da portugalski detektivi nisu još pretražili kuću u kojoj su njih dvojica živeli.

"STALNO JE BIO NA DARK VEBU I HVALIO SE KRAĐAMA"

On je rekao da je Brikner (43) "definitivno veoma neobičan lik koji je voleo da se hvali o zločinima koje je uradio i planirao da uradi". Njegov cilj je bio da ukrade dovoljno novca kako bi ostvario svoj san da ima milion evra.

"U Praja da Luzu je bilo bogatih krađa. Brikner je upadao u apartmane u području i hvalio se preda mnom o tome. Bio je veoma dobar provalnik i lako bi se popeo do prvog sprata apartmana kad turisti izađu van. Ukrao bi gomile novca, dragocenosti i gomile pasoša. U stvari, stotine pasoša i gomile “Roleksa” i drugih skupih satova", naveo je Tačl, dodajući da je Brikner ukradene stvari držao u oronuloj kući u blizini Praja da Luza u kojoj su živeli.

Tačl je takođe saznao za video snimak na kojem Brikner siluje penzionerku.

"Tako sam saznao da je bolestan. Rekao sam policiji za to. Kristijan je stalno bio na dark vebu. Ne znam šta je tačno radio, ali sumnjam da je bilo povezano sa drogama i pornografijom", dodao je on.

"Uvek se hvalio kako zarađuje. Čak je pričao o prodaji dece, možda u Maroko, mislim da je verovatno prodao Medi nekome, možda u organizovani lanac trgovine seksom. Bilo je seksualnih zločina u tom području u poslednjoj deceniji i ne bi me iznenadilo da je on bio umešan", zaključio je Tačl.

On se vratio u Praja da Luz u februaru 2007. i pronašao Briknera stacioniranog blizu grada.

"Išao je na rejv žurke i mislim da je prodavao droge. Muvao sam se tu neko vreme i potom se vratio u Španiju", rekao je on.

Dejli mejl navodi da je nekoliko nedelja nakon nestanka devojčice Brikner takođe išao u Španiju, gde je Tačl živeo u Orgivi, u Andaluziji.

"Krajem maja ili početkom juna Brikner je stigao u Španiju sa svojim velikim američkim kamperom. Znao je da imam veze sa svetom marihuane i da bi mu to moglo pomoći da zaradi. Mislili smo da je perverznjak, ali ne i da voli malu decu", istakao je Tačl.

Brikner, koji je u zatvoru u Nemačkoj zbog droge, porekao je umešanost u otmicu Medlin Meken.

"ŽRTVENI JARAC, PRVO TREBA DOKAZATI OTMICU"

Bivši portugalski policajac Gonsalo Amaral smatra da je Brikner "žrtveni jarac" i "skoro savršen osumnjičeni" za otmicu devojčice. Na pitanje da li veruje da je Brukner kriv za nestanak Medlin, on je rekao:

"Da bi se odgovorilo na to pitanje prvo se mora dokazati da se dogodila otmica", rekao je Amaral, koji je u svojoj kontroverznoj knjizi iz 2008. tvrdio da su roditelji zataškali nesrećnu smrt svoje ćerke u apartmanu.

On je u intervjuu za portugalsku TVI takođe optužio vlasti da su izmenile fotografije Briknerovog kampera koji je ovaj koristio u vreme nestanka Medlin. Amaral, koji je smenjen sa čela istrage o nestanku devojčice 2008. nakon što je kritikovao britansku policiju, pokazao je fotografije kampera. Na jednoj se vide naslikani likovi poput “Miniona” na vozilu, dok ih na drugoj slici nema.

"Mislim da je važno upitati zašto su izmenjene te fotografije koje su iznele vlasti. Da li bi to vozilo prošlo neprimećeno u Praja da Luzu sa onim oznakama na sebi? Čisto sumnjam", rekao je on.

Na sugestiju da je kombi mogao izgledati drugačije 2007. u odnosu na izgled na fotografiji britanske policije, on je upitao: "Da li su nemačke vlasti zaključile da kombi nije bio takav kad je korišćen u Praja da Luzu 2007? Ko je to rekao?"

Ovo je prvi Amaralov intervju otkako je objavljeno Briknerovo ime u javnosti kao osumnjičenog za otmicu Medlin Meken i ujedno prvi put da je govorio o slučaju od prošlog decembra, kad se pojavio na španskoj televiziji.

