BOLTON O TRAMPOVOM ODNOSU SA PUTINOM: Nisam smeo da ostavim predsednika jedan na jedan sa njim (VIDEO)

"Što se tiče ocene Putina, on (Tramp) nijednom nije izneo nikakvo mišljenje, bar ne preda mnom. Nikada nisam pitao šta Tramp misli, verovatno se plašeći onoga što bih mogao čuti. Njegov lični odnos prema ruskom lideru je ostao zagonetka", piše on.

Bolton navodi u svojoj knjizi da Putin jasno poznaje nacionalne interese Moskve zbog čega nisu smeli da ostavljaju američkog predsednika Donalda Trampa jedan na jedan s njim.

"Putin me je zapanjio, jer je potpuno upućen u sve, miran i samouveren, bez obzira o kojim ekonomskim i političkim pitanjima u Rusiji je bilo govora. On je u potpunosti znao prioritete Moskve u sferi nacionalne bezbednosti. Nisam želeo da ga ostavim u prostoriji jedan na jedan sa Trampom", navodi Bolton. On ističe da je ruski lider ostavio na njega takav utisak nakon sastanka uoči samita Rusija – SAD u Helsinkiju 2018. godine.

Bolton je podneo ostavku na mesto savetnika za nacionalnu bezbednost septembra prošle godine. Tramp je tada rekao da je Bolton načinio nekoliko grešaka i da se nisu slagali oko pristupa prema Severnoj Koreji i Venecueli.

U Sjedinjenim Državama je stupila u prodaju Boltonova knjiga pod nazivom "Soba u kojoj se sve dogodilo: Sećanje o Beloj kući", u kojoj bivši službenik baca svetlo na najkontroverznije i otvoreno sramotne stranice biografije Donalda Trampa kao predsednika.

Američki predsednik je nedavno na Tviteru napisao da su memoari njegovog nekadašnjeg saradnika "kompilacija laži".

Kurir.rs/Sputnjik

Foto: Profimedia

Kurir