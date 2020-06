IZA NJIH JE TEŽAK PERIOD Sa koronom se bore više od 3 meseca, a sada su podelili svoja iskustva! I dalje osećam simptome

Među njima je neurolog Athena Akrami koja za CNN tvrdi da se s ovom bolešću bori 99 dana i da još uvek oseća simptome.

"Koronavirus je u mom slučaju počeo uobičajeno, pojavom temperature i kašlja. No, nakon tri, četiri dana suočila sam se s neverovatnim bolovima u predelima bubrega, prsa i uopšte u celom telu. Nisam ni pomislila da će to sve toliko dugo trajati. Na početku sam mislila da će simptomi, kao i kod većine obolelih, nestati kroz četrnaest dana. No, pogrešila sam. Ova agonija traje skoro tri meseca", poručuje Akrami.

Slično iskustvo doživeo je i engleski profesor Paul Garner. S koronavirusom se borio 96 dana i kaže da je to najteža bolest koju je odbolovao.

"Prvih sedam dana bio sam ubeđen da ću umreti. Nepodnošljive vrtoglavice, nepovezane misli i bol celog tela bili su karakteristični simptomi. No, najgora stvar jeste činjenica da vam koronavirus u potpunosti pomuti misli, zbunjuje vas, te nemate jasnu sliku sveta oko sebe", kazao je Garner.

Ovo iskustvo, kako tvrde oba sagovornika CNN-a, zasigurno se može nazvati zastrašujućim doživljajem. Da stvar bude interesantnija, profesor Garner preživeo je i malariju koja, po njegovom mišljenju, nije uporediva s COVID-om 19.

Kurir.rs/Klix.ba

