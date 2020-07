OD OVE KNJIGE DRHTI PREDSEDNIK SAD: Trampovi pokušali da spreče izlaženje, pojaviće se dve nedelje pre roka! (VIDEO)

Na sajtu te izdavačke kuće navodi se da se u knjizi "Too Muć and Never Enough: How My Family Created the World`s Most Dangerous Man" (Previše i nikad dovoljno: Kako je moja porodica stvorila najopasnijeg čoveka na svetu) aktuelni predsednik opisuje kao "oštećen čovek" sa "smrtonosnim manama" koji "preti zdravlju sveta, ekonomskoj bezbednosti i društvenom tkivu", prenosi CNN.

Odluka o objavljivanju knjige usledila je nekoliko dana nakon što je državni sud Njujorka poništio presudu, kojom se privremeno bokira objavljivanje knjige na zahtev Roberta Trampa, brata predsednika SAD.

Sudska bitka i dalje nije gotova, ali se ne očekuje da će objavljivanje knjige biti zaustavljeno, prenosi Rojters.

Robert Tramp je rekao da bi se objavljivanjem knjige prekršio sporazum o poverenju, koji se povezuje sa njegovim ocem i dedom Meri Tramp, Fredom Trampom, koji je preminuo 1999. godine.

Advokat porodice Tramp Čarls Harder nije se za sada oglasio tim povodom.

Izdavačka kuća "Sajmon & Šuster" saopštila je da će ranije objaviti knjigu zbog "velike potraženje i izvanrednog interesovanja".

Memoari Meri Tramp su bestseler na sajtu Amazon. com, koji prihvata porudžbine unapred.

U prologu knjige, Meri Tramp je rekla da je to priča o najvidljivijoj i najmoćnijoj porodici na svetu.

"I ja sam jedini Tramp koji je spreman da je ispriča", navela je ona.

Prethodno je datum izlaska knjige bio zakazan za 28. jul.

