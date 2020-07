KALIFORNIJSKI RADNIK OBEZBEĐENJA UBIO ČOVEKA ZBOG MASKE: U konačnom obračunu učesttvovala i njegova žena

Džeri Luis je ušao u radnju u Los Anđelesu, bez maske za lice 5. jula kako bi pričekao da mu se poprave bušne gume, saopšteno je iz okružnog tužilaštva LA.

Kada je 50-godišnjak ušao u prodavnicu, obezbeđenje, 38-godišnji Umeir Havkins, raspravljao se s njim o nedostatku prekrivanja lica, što zahteva nalog guvernera Gavin Njusoma.

Prema nalogu guvernera, svi stanovnici Kalifornije moraju da nose masku za lice u većini javnih prostorija, kako bi se sprečilo dalje širenje Covid-19, nakon što je državu u poslednjih mesec dana teško pogodila pandemija.

Luis je napustio prodavnicu nakon svađe sa Havkinsom, ali se nekoliko minuta kasnije vratio i ponovo se sukobio sa obezbeđenjem.

Umeir Hawkins is being held on $1 million bail, and he faces a possible maximum sentence of 50 years to life in state prison. Bail was set at $35,000 for his wife Sabrina Carter, who faces three years in prison if convicted as charged. https://t.co/vZqlKPImmU