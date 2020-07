BEBA SE ZARAZILA KORONOM U MATERICI: Lekari veruju da je ovo prvi takav slučaj, novorođenče ima infekciju mozga

Novorođeni dečak je razvio je infekciju mozga samo nekoliko dana od rođenja, a stanje je nastalo nakon što je virus prešao preko placente i zarazio ga u materici. Beba se sada polako oporavlja.

Brojne studije pratile su novorođenčad sa kovidom-19, ali se do sada nije mogla isključiti mogućnost da su se bebe zarazile tokom ili ubrzo nakon porođaja.

"Nažalost, u ovom slučaju nema sumnje o prenosu virusa preko placente. Ovo nije uobičajen slučaj, ali je sada jasno da se to može dogoditi", rekao je Danijel Deluka, pedijatar u bolnici u Parizu.

Majka (23) je primljena u bolnicu 24. marta u trećem tromesečju sa visokom temperaturom i jakim kašljem. Ubrzo je test pokazao da je pozitivna na korona virus.

Tri dana po dolasku u bolnicu ultrazvuk je pokazao da je potreban hitan carski rez. Beba je odmah izolovana u neonatalnom odeljenju intenzivne nege i intubirana.

Testovi bebine krvi i tečnosti izvađene iz pluća otkrili su prisustvo korona virusa, ali su isključili druge virusne, bakterijske i gljivične infekcije. Opsežniji testovi otkrili su da se virus iz majčine krvi proširio na posteljicu, gde se razmnožio i izazvao upalu koja je prešla na bebu.

"Razlog zbog koga to nije ranije otkriveno je to što vam je potrebno puno uzoraka. Potrebna nam je krv majke, novorođenčeta, iz pupčane vrpce, posteljica, amniotska tečnost, a to je jako teško prikupiti u jeku pandemije i vanrednim okolnostima", objasnio je Deluka.

Kako je dodao, sumnjivih slučajeva je bilo i ranije, ali niko nije imao priliku da sve ispita i proveri patologiju posteljice, prenosi "Gardijan".

Najviši nivo virusa pronađen je u placenti koja je bogata istim receptorima koji se nalaze i u plućima, a koje virus koristi za invaziju na ljudske ćelije.

Iako se beba u početku činila zdravom, trećeg dana je postala razdražljiva i počela je loše da jede. Pokazala je neurološke simptome koji se vezuju za meningitis, a daljom pretragom su otkriveni znakovi glioze, nuspojave neuroloških povreda koja može dovesti do ožiljaka u mozgu.

U vreme kada je dečak rođen, nije bilo kliničkih uputstava o postupanju sa zaraženim bebama. Lekari su razmotrili primenu remdesivira, antivirusnog leka, ali pošto se beba postepeno oporavljala bez pomoći, nisu uključeni određeni lekovi. Deluka je rekao da je sada stanje bebe „skoro normalno“.

"Loša vest je da u ovom slučaju činjenica virus može da dopre do bebe i izazove simptome. Dobra vest je da se na kraju beba oporavila. Ona je klinički dobro", rekao je on.

Upitan da li bi trudnice trebalo da budu posebno oprezne u vezi sa socijalnim distanciranjem i pranjem ruku, kako bi umanjile rizik od infekcije, Deluka je rekao da je to pitanje zdravog razuma, bilo da ste trudni ili ne.

Kurir.rs/Blic

Foto: Profimedia

Kurir