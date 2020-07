ŠOKANTNO UPOZORENJE! Američki ekspert digao na noge svetsku javnost: Moć DOLARA će biti POTPUNO UNIŠTENA! Evo i kada...

Američki ekspert za ekonomiju i finansije Alasder Makleod izjavio je da bi do kraja 2020. godine kupovna moć američkog dolara mogla biti u potpunosti uništena, a u tom slučaju bi cene zlata i srebra dostigle neverovatne vrednosti, prenosi portal „USA vočdog“.

Prema rečima Makleoda, nadvija se bankarska kriza koja bi se mogla manifestovati za mesec dana. Velika je verovatnoća da će tržište akcija i državnih obveznica, uključujući i američki dolar, izgubiti vrednost.

„To će biti istorijska lekcija. Sve može nestati preko noći. Ako valuta na kojoj je sve zasnovano propadne, propašće i druge aktive“, upozorava on. Makleod ističe da se u budućnosti mogu očekivati prekidi kada je reč o isporukama zlata na buduće (terminsko) tržište. Deo banaka bi se mogao suočiti sa problemom u izvršavanju svojih obaveza – jednostavno neće imati zlata za svoje klijente. To može dovesti do gubitka poverenja.

„U najgorem slučaju, poverenje u buduće tržište može biti u potpunosti uništeno, jer niko neće biti siguran da će dobiti pravi plemeniti metal. Buduće tržište će izgubiti svoju svrhu. Nerealizovanje ugovora na berzi Komeks može biti ozbiljan problem za finansijska tržišta“, objašnjava stručnjak.

Zbog toga ekspert preporučuje bankama da prave rezerve plemenitih metala, kako bi sačuvali svoju ušteđevinu od potpunog gubitka tokom predstojeće bankarske krize.

Prema podacima Geološkog zavoda SAD u martu 2020. godine u zemlji je proizvedeno 16,8 tona žutog zlata. U poređenju sa martom 2019. godine, proizvodnja je opala za tri odsto.

Prema rečima eksperta, negativne posledice uvođenja karantina zbog virusa korona odraziće se na statističke podatke za april. Mnoge kompanije koje proizvode zlato u SAD obustavljale su rad u aprilu.

