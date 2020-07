PUTIN NIJE VAKCINISAN PROTIV KORONA VIRUSA! Peskov poručio: Vakcina još nije odobrena

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara da li je Putin vakcinisan, prenosi Tas s.

"Ne. Vakcina još nije odobrena. Ne bi bilo dobro da se šef države vakciniše neodobrenom vakcinom", rekao je Peskov.

Prema rečima Peskova, jednu od vakcina primio je direktor Ruskog investicionog fonda (RDIF) Kiril Dmitrijev i dodao da ne zna da je iko iz Putinove administracije volontirao prilikom testiranja vakcine.

On je dodao da to ni on nije uradio, budući da se oporavio od bolesti.

"Kada stigne vakcina, najpre će biti dostupna onima kojima je najpotrebnija, a to su ljudi iz rizičnih grupa", rekao je Peskov i dodao da su rezultati ruskih istraživača koji rade na vakcini obećavajući, ali da njihov posao još nije završen.

