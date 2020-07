BEZBEDNOSNE SNAGE UKRAJINE UHAPSILE TERORISTU! Više od 10 sati držao zarobljene putnike u autobusu!

Ukrajinska policija uhapsila je večeras naoružanog muškarca, koji je oteo autobus sa taocima u gradu Luck, na zapadu Ukrajine.

Svi taoci su oslobođeni, saopštila je ukrajinska policija, a prenosi Rojters pozivajući se na Interfaks, preneo je Tanjug.

Prethodno je policija preuzela tri taoca iz autobusa.

„(Prvi zamenik predsedavajućeg Nacionalne policije Ukrajine – načelnik kriminalističke policije Evgenije) Koval preuzeo je tri taoca“, napisao je ranije danas Avakov na svom nalogu na Tviteru.

Ovo je potvrdio i zamenik ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko i dodao da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski lično razgovarao telefonom sa teroristom koji drži taoce.

Geraščenko je dodao da je među taocima jedan ranjen. „Njemu su pružili pomoć ostali koji se nalaze u autobusu i rana mu je povezana“, precizirao je on.

Posle toga ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ispunio je jedan od zahteva terorist i pozvao sve da pogledaju film „Zemljani“.

Podsetimo, ​muškarac u centru Lucka oteo je autobus sa 20 putnika. Kod sebe je imao eksploziv i oružje.

Između ostalog, muškarac koji se bori protiv globalnog sistema, smatra da je „država glavni terorista“.

On tvrdi da će sve dići u vazduh, ako ne budu ispunjeni njegovi zahtevi. On traži da predsednici sudova, ministri, tužioci, parlament, crkva, ukrajinski oligarsi snime obraćanje na jutjubu na kojem će sebe proglasiti za teroriste. Pored njih, i predsednik Vladimir Zelenski će to morati da uradi, a i njegov prethodnik Petro Porošenko.

On je zatražio da Zelenskog da preporuči na mrežama da svi gledaju dokumentarni film „Zemljani“ (Earthlings) o problemima eksploatacije životinja.

