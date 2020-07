ČUVENI GONDOLIJERI IZ VENECIJE PORUČILI: Turisti su predebeli, donosimo nova pravila vožnje!

Čuveni gondolijeri u Veneciji smanjili su maksimalan broj turista koje mogu da prevoze u čamcima, navodeći da su to morali da učine zbog turista sa prekomernom težinom.

Novim merama predviđeno je da se u manjim gondolama prevozi maksimum pet umesto šest turista, a u većim 12 umesto 14.

"Za razliku od liftova, gde piše samo šest osoba ili maksimalna težina, mi nemamo vagu za merenje ljudi zbog čega smo smanjili broj putnika", rekao je predsednik Udruženja venecijanskih gondolijera Andrea Balbi.

On je dodao da su u odnosu na period od pre 10 do 15 godina, turisti bili lakši.

"Velika opterećenja uzrokuju ulazak vode u brod", rekao je on.

foto: EPA/ANDREA MEROLA

Predsednik Udruženja zamenskih gondolijera Raul Roverato izjavio je da su danas turisti gojazni, naročito iz nekih zemalja.

"Iz nekih zemalja bombe se ukrcavaju. A kad je čamac potpuno napunjen, trup tone i voda ulazi. Opasno je voziti sa više od pola tone mesa na brodu", rekao je Roverato.

Osim ove mere uvedena je i ona po kojoj potomci gondolijera mogu da preuzmu njegovu dozvolu bez polaganja teorijskog ispita koji podrazumeva proučavanje istorije i stranih jezika.

foto: EPA/Marton Monus

Oni će ubuduće dozvole dobijati na osnovu dokaza da znaju da voze gondolu i imaju četiri godine iskustva u upravljanju porodičnim čamcem.

Profesija gondolijera postoji od 1094. godine, a danas se njome bavi 433 gondolijera i 180 zamenskih gondolijera.

"To je stvar tradicije. Ko bolje od gondolijera zna o tom poslu. Kanalima, zgradama, istoriji grada. Posao gondolijera je jedinstven, ima nas 433 a kada bi našli nekoga iz Pariza, Njujorka ili nekog drugog grada, to ne bi bio nastavak tradicije. To bi bilo kao pica majstor koji nije iz Napulja", rekao je Balbi.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir