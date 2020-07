NOSILA JE SAMO DONJI VEŠ ISPOD ZAŠTITNOG ODELA, A SADA POSTAJE VODITELJKA: Medicinska sestra iz Rusije dobila novi posao

Nadežda Žukova (23), koja je nosila providno zaštitno odelo, dok je pacijentima davala lekove, bila je u maju pod disciplinskim postupkom.

Medicinska sestra se tada požalila da je u zaštitnim odelima "prevruće" a disciplinski postupak je stopiran posle velikog pritiska javnosti.

Sada je Nadeždi ponuđena uloga voditeljke vremenske prognoze na lokalnoj TV stanici u Tuli, južno od Moskve, ali će ona ipak nastaviti da radi i kao medicinska sestra.

Pošto je privukla pažnju, nedavno joj je ponuđen i manekenski angažman. Postala je tako model ruskog brenda sportske odeće, ali insistira na tome da je ništa neće odbiti od njene karijere u zdravstvu.

"Za mene je to velika stvar. Hvala što ste mi dozvolili da probam. Moji roditelji će gledati mene na televiziji, ali uveče, posle posla", kratko je izjavila Nadežda povodom budućeg rada na televiziji.

U maju je gubernator Tule Aleksej Dijumin, Putinov bliski saradnik i njegov bivši telohranitelj, snažno podržao Nadeždu, pa se odustalo od toga da joj se odredi kazna.

Nadežda je tada rekla da je bila „šokirana" kada su joj prijatelji pokazali kako njene slike, na kojima se vidi da nosi samo donji veš, obilaze svet. Posebno su je, kako je dodala, uznemirili uvredljivi komentari na društvenim mrežama.

"Mislila sam da će to biti samo tema razgovora u mom gradu, i to bi bilo sve. Kao što se ispostavilo, to ipak nije bio slučaj. Ipak, imala sam podršku kolega, i zato sam im zahvalna. Da nije bilo njih, ne znam kako bih se izborila sa pritiskom. I podrška gubernatora je bila neočekivana, i smirila me je", izjavila je TV voditeljka u usponu.

Pored angažmana koje je dobila, Nadežda planira da nastavi studije i postane doktorka.

U međuvremenu, nastavlja da radi na odeljenju za obolele od kovida 19 i tvrdi da se ne boji zaraze.

"Uprkos svim rizicima, stresu, stalnom nedostatku sna - sigurna sa da ćemo uspeti u borbi, glavno je zadržati pozitivan stav", uverena je.

Uz osvrt na fotografije u prozračnom odelu i donjem vešu, Nadeždine kolege su stale u njenu odbranu tvrdeći da za radnike u zdravstvu, nema dovoljno adekvatnih odela koja se nose ispod zaštitnih ogrtača.

