ČUVENI AMERIČKI EPIDEMIOLOG O KORONI: Ovo je virus kojeg se nikada nećemo rešiti

Foto: Printscreen Youtube/ The View

"Nikada nećemo iskoreniti ovaj virus", rekao je Osterholm u CNN-ovom "Newsroomu", upoređujući koronavirus sa HIV-om, objašnjavajući da ćemo moći da ga kontrolišemo, ali on nikada neće u potpunosti nestati.

"Ovo je ovde za ostatak celog čovečanstva. Ovo je virus kojeg se nikada nećemo rešiti", rekao je.

"Dok se istinski ne založimo za dovođenje ovog virusa na vrlo, vrlo nizak nivo, nećemo stvarno učiniti mnogo osim nastaviti s gašenjem ovog besnog šumskog požara najbolje što možemo", rekao je Osterholm.

On je takođe rekao da će, iako se postiže veliki napredak u razvoju vakcine protiv COVID-19, to biti samo jedan korak.

"Mislim da je najbolje čemu se možemo se nadati to da će vakcina zaštititi većinu nas najmanje mesecima, a možda i ne godinama. Idući nivo vakcine bi trebao pokušati da učini više sa imunološkim sistemom nego što to imamo sada. Ali to je daleko, daleko u budućnosti. Neće imati uticaja na ono što trenutno radimo", istakao je čuveni američki epidemiolog.

Kurir.rs/Radio Sarajevo

Foto: Printscreen Youtube

