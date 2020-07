ENTONI FAUČI PORUČIO: Poruke Trampove administracije o borbi sa koronom se ne podudaraju sa izveštajima sa terena

Fauči je u intervjuu za ABC njuz, koji će sutra biti emitovan u okviru specijala "Američka katastrofa: Kako smo stigli ovde?" (American Catastrophe: How Did We Get Here?) pokušao da objasni zašto se, nekoliko meseci nakon pojave pandemije u SAD, vlada te zemlje i dalje bori da Amerikancima obezbedi adekvatno testiranje i dovoljno zaštine opreme.

ABC njuz navodi da radna grupa Trampove administracije, koja predvodi napore na saveznom nivou za usporavanje širenja korona virusa, nastavlja da se oslanja na neke optimistične poruke na svojim sastancima, u vreme kada pandemija Kovida-19 bukti u SAD.

Međutim, prema mišljenju Faučija, ključnog člana radne grupe, te tvrdnje se ne podudaraju uvek sa izveštajima koje on dobija sa linija fronta.

"Mi i dalje slušamo, kada idemo na sastanke radne grupe, da su ovi problemi popravljeni, ali kada odete u rovove, i dalje slušate o tome", rekao je Fauči.

On je dodao da nema dobar odgovor i ne može da objasni ovu nepodudarnost, posebno jer ta pitanja nisu deo njegovih svakodnevnnih obaveza, ali je naveo da deo problema proizlazi iz činjenice da se "mnoge stvari koje su nam bile potrebne ne proizvode u SAD".

ABC njuz navodi da je američka vlada morala da se takmiči za te materijale sa drugim državama, koje su pogođene pandemijom, a Bela kuća je na kraju morala da se pozove na ovlašćenja u vanrednim situacijama kako bi primorala američke kompanije da joj pomognu.

Te izazove pogoršalo je ono što je Fauči priznao da su pogrešni koraci, koji su napravljeni u početku, kada je reč o testiranju koje je vršio Centar za kontrolu bolesti.

Kako je naveo, centar je razvio testove koji prvobitno "nisu funkcionisali" jer se ispostavilo da se njihovi rezultati zasnivaju na potencijalno kontaminiranim uzorcima.

To je prisililo saveznu vladu da se dalje oslanja na privatne kompanije.

Fauči je rekao da vlada SAD nije jedina koja je pravila greške, koje su je skupo koštale.

On je ocenio da je odgovor Trampove administracije na pandemiju bio "značajno hendikepiran nedostatkom iskrenosti kineske vlade tokom inicijalnog širenja u toj zemlji".

Fauči je rekao da su Kinezi govorili da se virus ne širi efikasno s čoveka na čoveka.

"A onda, kako su prolazile nedelje,postalo je vrlo jasno da je to bio slučaj i da će zaista biti problema", naveo je Fauči.

On je dodao da je kineska vlada zabranila američkim zvaničincima da posete oblasti koje su najteže pogođene virusom.

Upitan za pogrešne korake koje je on preduzeo, poput preporuke da prosečni Amerikanac ne mora da nosi masku, Fauči je naveo da su takve odluke bile zasnovane na informacijama koje su postojale u tom trenutku.

"Kao naučnik, stvar koju uvek morate da uradite je da budete dovoljno skromni da znate da kada dobijete dodatne informacije, čak i informacije koje bi mogle da budu u suprotnosti sa ranijim, možete da promenite svoje stanovište i promenite svoje preporuke na osnovu podataka", rekao je Fauči dodajući da je nauka proces učenja.

Tramp je u četvrtak, tokom brifinga u Beloj kući, rekao da su SAD zabeležile ogroman porast kapaciteta za testiranje, sprovodeći više od 51 miliona testiranja širom zemlje.

On je dodao da SAD dobro stoji sa zalihama.

Fauči je, međutim,izrazio zabrinutost zbog "eksplozije slučajeva" u nekoliko južnih američkih država, koje je podstakao, kako je naveo, "talas širenja u zajednici", gde virus šire zaraženi, koji nemaju simptome.

"To je ozbiljan problem", ocenio je Fauči.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir