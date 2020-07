OVO JE MLADIĆ (28) KOJI JE UPUCAN NA PROTESTU U OSTINU: Prišao je autu sa puškom u ruci, preminuo je u bolnici (VIDEO)

Foto: Printscreen Youtube/ The Daily Project Manager

Službenici su bili na mestu događaja u subotu uveče jer su nadgledali protest protiv rasizma "Životi crnaca su važni", kada je došlo do pucnjave, rekla je policijska službenica Katrina Ratklif.

Ubijeni je prišao automobilu s puškom u ruci

Šef policije u Ostinu Brajan Menli rekao je da je policija primila poziv od osobe koja je rekla da je upravo pucala na nekog ko se približio prozoru njegovog automobila s puškom uperenom u prozor.

Kada su službenici došli do upucanog Fostera, pokušali su da ga spasu, no on je preminuo nedugo posle u bolnici. Svedoci su policiji rekli da je Foster pristupio automobilu s puškom.

Dve osobe su privedene na ispitivanje i potom puštene na slobodu

Vozač automobila optužen za pucanje u Fostera priveden je u policiju na ispitivanje. U policiju je privedena i još jedna osoba koja je pucala na automobil. Obojica imaju dozvole za nošenje oružja pa su nakon ispitivanja pušteni.

Istraga se nastavlja, a rezultati autopsije trebali bi da odrede zvanični uzrok smrti Gereta Fostera.

