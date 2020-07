ŠVEDSKI MODEL POBEDIO KORONU? Glavni epidemiolog saopštio nove podatke i najavio nešto neočekivano

Švedska je bila jedina zemlja u Evropi koja u martu i aprilu nije uvela drastične mere, zbog čega je bila meta brojnih kritika.

"Krivulja se savija prema dole", rekao je Tegnel na konferenciji za novinare na kojoj je objavljeno da je Švedska u proteklih 24 sata imala svega dva smrtna slučaja i 34 nova slučaja zaraze.

Prema Tegnelovim rečima, to je pozitivna vest.

"Čini se i da ćemo uskoro moći normalnije da putujemo", izjavio je Tegnel i dodao da će se postepeno ublažavati mere kod putovanja tako što će se prvo dopustiti putovanje unutar regiona, a potom i u države koje imaju nisku stopu zaraženosti, odnosno manje od 20 zaraženih na 100.000 stanovnika u periodu od dve nedelje.

Kako je rekao, to znači da će ljudi iz Stokholma moći da idu u Norvesku.

Govoreći o trendu porasta slučajeva u Evropi on je rekao da je loše što se to dešava u ovom trenutku, ali da se to ne dešava u Švedskoj, prenosi portal Index.

U Švedskoj je u padu i broj novozaraženih u jednom danu, pa je tako u poslednja tri dana bilo manje od 100 novih slučajeva.

Zdravstvene vlasti pozvale su Šveđane da se i dalje drže najosnovnijih principa u suzbijanju širenja zaraze, posebno da peru ruke i pridržavaju se fizičke distance, kao i da izbegavaju okupljanje u masama i putovanja što je više moguće.

"Posebno je važno da ostanete kod kuće ako ste bolesni, odnosno da ne rizikujete izlazak u takvom stanju. Ako se budemo držali toga, svi možemo očekivati pozitivan rasplet situacije", dodao je Tegnel.

Kako se dodaje u Švedskoj, kao i u celoj Skandinaviji ne postoji obaveza, pa čak ni preporuka nošenja maski i da su se Šveđani vratili svojim navikama u smislu putovanja u turistička odredišta.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir