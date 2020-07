MALI ZELENI VOLE KORONU: Uznemirujuća pojava otkrivena u Kanadi tokom karantina zbog virusa! (VIDEO)

Kris Rutkovski, istraživač ufologije, rekao je da Kanada prati sve NLO-ove prijavljene tokom godina.

U 2019. godini bilo je 849 slučajeva, što je 10 odsto manje u odnosu na godinu ranije, ali čini se da se stvari - i Kanađani - ove godine povećavaju.

„Mi posmatramo povećanje od oko 50 procenata u odnosu na prošlu godinu, tako da ljudi iz nekog razloga prijavljuju više NLO-a tokom karantina“, rekao je Rutkovski.

Rutkovski je rekao da su u većini slučajeva posmatranja NLO-a objašnjiva, ali ipak je ovo povećanje značajno.

"Većina slučajeva su samo obične greške, ali postoje neki slučajevi svake godine, u stvari prošle godine je bilo oko tri procenta koji su ostali neobjašnjivi, a to nisu bili avioni, zvezde, vatrene lopte, sve te vrste stvari ", rekao je on.

Rutkovski je dodao da izveštaji stižu iz cijele Kanade.

„Dobijamo izveštaje od pilota, koji izveštavaju da primaju upozorenja o sudaru na svojim transponderskim sistemima i da tamo nema ništa“, rekao je.

„Dobijamo izveštaje od kontrolora vazdušnog saobraćaja koji kažu da na nebu postoje objekti koji se ne prikazuju na radaru, a mi dobijamo izveštaje od prosečnih, običnih ljudi koji gledaju u to nebo i kažu„ to nije avion, to je nije zvezda. To trepere svetla u različitim bojama, nismo sigurni šta je to. "

Rutkovski se nada da je razlog pojave viđenja NLO-a tokom pandemije taj što su Kanađani sve više na otvorenom, radeći iz svojih dvorišta i da su u prirodi.

Kurir.rs/ctvnews.ca

Kurir