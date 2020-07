SANDERS TRAŽI DA AMERIKANCI BESPLATNO DOBIJU ZAŠTITNE MASKE: Imamo visoke prihode, a broj zaraženih i preminulih raste

Sanders je jedan od kongresmena koji se bore za navedeno. To žele ostvariti aktom nazvanim "Maske za svakoga (Masks for All)". Ovaj akt bi bio obavezujući za vlast i pojedine proizvođače, piše američki poslovni magazin Business Insider.

Za primenu akta bilo bi potrebno pet milijardi dolara. Novac bi bio potrošen za domaću proizvodnju, nabavku i poštansku distribuciju maski stanovništvu.

"Mi smo jedina država u svetu koja ima visoke prihode, a gde je broj zaraženih i preminulih od koronavirusa u neverovatnom porastu umesto u padu. To je apsolutni skandal", poručio je Sanders.

Stručnjaci već duži period preporučuju nošenje zaštitne maske u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Jedna britanska studija je pokazala da što više ljudi nosi maske više se suzbija širenje virusa.

Prema Sandersovim rečima, ovo nije političko ili parcijalno pitanje te je dodao da bi deljenjem visokokvalitetnih maski za višekratnu upotrebu bilo spašeno desetine hiljada ljudi, a ekonomska šteta bi bila manja za stotine milijardi dolara.

Kurir.rs/Klix.ba

