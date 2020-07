AVIO-GIGANT SMANJUJE PROIZVODNJU: Prihodi im pali za 55 odsto, imaju gubitke od MILIJARDU evra

Kompanija je u periodu april-jun ostvarila poslovni gubitak od 1,22 milijarde evra, prema prilagođenim podacima, dok su prihodi pali za 55 posto na 8,31 milijardu evra.

Analitičari su predviđali gubitak od 1,02 milijarde evra, na prihod od 8,55 milijardi.

Iz "Erbasa" su naveli da se nadaju da će u drugoj polovini godine izbeći korišćenje gotovine, nakon manjeg odliva sredstava nego što se očekivalo u drugom tromesečju od 4,4 milijarde evra, usled pada isporuka zbog krize korona virusa.

Akcije "Erbasa" su posle ove poruke porasle za 3,6 odsto na jutarnjem trgovanju.

"Smatramo da će oporavak biti dug i spor", rekao je glavni izvršni direktor Gijom Fori, dodajući da je vazdušni saobraćaj krenuo uzlaznim putem, ali sporije nego što se ranije očekivalo.

"Erbas" je takođe saopštio da je smanjio proizvodnju širokotrupnog aviona A350 na pet letelica mesečno, nakon što je u aprilu već srezao proizvodnju sa 9,5 na šest komada mesečno.

Korona kriza je posebno pogodila potražnju za širokotrupnim avionima, koja će se, prema predviđanjima, najsporije vratiti na normalne pretkrizne nivoe, a u "Erbasu" procenjuju da bi to moglo da potrajati do 2023. ili 2025. godine Kompanija je ranije najavila gašenje do 15.000 radnih mesta, što čini 11 odsto njene radne snage, kako bi se izborila sa krizom koja će Erbas koštati smanjenja proizvodnje za 40 odsto tokom naredne dve godine u odnosu na nivo pre krize.

