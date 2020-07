ŠTA BIL KLINTON RADI NA TVOM OSTRVU? Odgovor milijardera pedofila maloletnoj žrtvi silovanja je sve zapanjio! (VIDEO)

U javnost su procurili sudski spisi u kojima je navodna Epstajnova žrtva, optužila njega i njegovu saradnicu Gislejn Maksvel za zloupotrebu još 2016. godine i detaljno opisao sve. Virdžinia Žufre ranije je rekla da je Maksvelova regrutovala kao maloletnicu i naredila joj da ima seks sa Epstajnom, ali i britanskim princom Endruom, bivšim guvernerom Nogov Meksika Bilom Ričardsonom i dvojicom muškaraca koje je opisala kao "drugog princa" i " vlasnik velikog lanca hotela ", piše CNN.

"Slušaj, rekao sam ti sve što u ovom trenutku znam. Žao mi je. Ovo je za mene veoma teško i frustrirajuće. Ne sećam se svih ljudi. Poslali su me različitim ljudima ", rekla je Žufre svom advokatu.

U objavljenim spisima se navodi da su Maksvelova i njen advokat prikazali Žufreovukao nepouzdanog svedoka i ukazali na greške u određenim datumima i brojkama koje je navela. Princ Endru i bivši guverner Ričardson takođe su negirali njene navode. Žufreova je 2016. rekla da je dobila novac za fotografiju nje i Endriovog zeta, koja je kasnije završila u brojnim medijima, te da je Maksvelova helikopterom prebacila na privatno ostrvo Epstajna na Karibima. Takođe je prokomentarisala intervju iz 2011. godine, u kojem je izjavila da je Maksvelova takođe oterao bivšeg predsednika SAD Bila Klintona na ostrvo.

„Gislejn mi je rekla da je došla zajedno sa Bilom Klintonom. A ona voli da priča o stvarima koje zvuče neverovatno. Da li je to istina ili ne, rekao sam to u intervjuu", rekla je Žufre, dodajući da je primetila da je on pogrešno razumeo njenu priču, ali da je nije ispravio.

„Sećam se da sam Džefrija pitala šta Bil Klinton radi ovde. Nasmejao se na to i rekao da mu duguje uslugu. Nikad mi nije rekao o kakvoj je usluzi reč. Nisam ni znao je li ozbiljan ili se šalio jer je često govorio da mu svi duguju usluge “, nastavila je Žufre i dodao da su u to vreme na ostrvu bile druge devojke. Klinton je sve negirao.

Žufreova je takođe opisala da ju je Maksvelova namamio na seks pod krinkom "masaže". „Kada su razgovarali o masažama, mislili su na erotske masaže. To je bio njihov izraz za to. Mislim da ima dosta drugih svedoka koji mogu potvrditi kako je ta masaža zaista izgledala. Kad mi je Gislejn rekla da ću raditi masažu, to je značilo seks ", rekla je Žufre, kome je u vreme dok je bila na ostrvu bila samo 16 godina.

Među objavljenim dokumentima je i prepiska u kojoj se Epstein tokom 2015. godine putem elektronske pošte žalio svom saradniku zbog lošeg reklamiranja, koje je zaradio nakon optužbi da je 2007. godine tražio prostitutke.

