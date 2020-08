OBUČAVALI SU NAS DA BUDEMO SEKS ROBINJE ZA BOGATAŠE Svedočenje žrtve Gislejn Maksvel, saradnice milijardera pedofila

Dokumenti su deo sudskog procesa kojeg je 2015. godine protiv Epstajnove saradnice pokrenula Virdžinija Roberts Žufre i koja tvrdi da ju je Maksvelova namamila u Epstajnove "kandže" kad je imala samo 15 godina obećavajući joj posao maserke.

Otpečaćeni dokumenti otkrivaju i mnoge druge detalje zlostavljanja koje se odvijalo na privatnom ostrvu nastranog milijardera.

Kako je svedočila Žufre, i Maksvel i Epstajn zlostavljali su maloletne devojke i podvodili ih drugima.

"Trenirala nas je da budemo seksualne robinje", rekla je Žufre i opisala kako su je Maksvel i Epstajn prisiljavali na seksualne odnose sa bogatim i uticajnim muškarcima, uključujući britanskog princa Endrjua i druge poznate političare, poduzetnike, naučnike i modne dizajnere.

U dokumentima su i zapisi svedočenja u kojima Đufri opisuje što se odvijalo u milijarderovoj kući.

"Kažete da su i Maksvel i Epstajn oboje imali seksualne odnose sa maloletnicama gotovo svakoga dana?", pitali su je advokati.

"Da", odgovorila je.

"S kime je Maksvel imala seksualni odnos u vašem prisustvu", glasilo je drugo pitanje.

"Pa bilo je uključeno mnogo devojaka. Nismo se poznavale po imenima tako da vam ne bih mogla reći kako su se zvale. Ali to se stalno događalo", rekla je Đufri i dodala kako je jednom bila prisiljena pored bazena da oralno zadovolji Maksvel dok je Epstajn to sve promatrao.

Na pitanje s kime joj je sve Epstajn naredio da se upusti u seksualni odnos, Đufri je rekla: "Oboje su mi naređivali što da radim. To je bio deo moje obuke. Oboje su mi rekli: "Imaš karte za tamo i tamo. Ovo je osoba s kojom ćeš se naći i ovo ćeš raditi". To su činili njih oboje. Oboje su me plaćali i upućivali šta da radim", ispričala je.

"Morate da razumete da su oni kao prst i nokat. Oboje su me podvodili. Maksvel me dovela upravo iz tog razloga. Ona je bila uključena isto koliko i on. On je bio uključen isto koliko i ona. Iskreno, mogla bih da navedem neka imena, ali neki ljudi su mi u magli. Događalo se puno stvari", rekla je Đufri.

"Maksvel me je dovela sa ciljem podvođenja, zlostavljala me je svakodnevno. Ona mi je govorila što da radim, obučavala me za seksualnu robilju, zlostavljala me psihički i fizički".

Ovi dokumenti su dugo bili predmet drugog sudskog procesa u kojem su advokati Maksvelove pokušali da zabrane njihovo objavljivanje i korišćenje na sudu što su opravdavali tvrdnjama da će njihovo objavljivanje kao posljedicu imati "prisiljavanje gospođe Maksvel da odgovara na intimna pitanja o svom seksualnom životu". Dokumenti su, tvrde advokati, "vrlo lični, poverljivi i podložni zloupotrebi od strane medija".

FBI je uhapsio Maksvel 2. jula pod optužbom da je, navodno, učestvovala u Epstajnovom podvođenju maloletnica. Maksvel, inače ćerka britanskog medijskog magnata Roberta Maksvela, izjasnila se da nije kriva, prenosi Jutarnji list.

Dokumenti otpečaćeni u četvrtak rasvetliće njen i Epstajnov lični odnos. U jednom mejlu Epstajn joj piše: "Nisi učinila ništa loše i počni da se ponašaš tako. Izađi napolje, digni visoko glavu, ne ponašaj se kao da bežiš. Zabavljaj se i nosi se s tim".

Maksvel Epstajna, sa kojim je neko vreme bila i u ljubavnoj vezi, nakon toga moli da je izostavi iz svog seksualnog i ljubavnog života.

Sporni mejlovi se takođe odnose i na tvrdnje Virdžinije Žufre da se bivši američki predsednik Bil Klinton više puta vozio u Epstajnovom avionu, a optužbe su upućene i na račun advokata Alana Deršovica koji sve optužbe odlučno odbacuje. Đufri je tako izjavila da je bivšeg predsednika Klintona više puta videla na Epstajnovom privatnom ostrvu.

Dokumenti takođe pokazuju da je tokom suđenja Žufre upitana da li se Epstajn ikad hvalio time koliko su mlade devojke sa kojima se zabavljao, na šta je ona odgovorila: "Da, jeste. Stalno se time hvalio. Najgore što sam čula iz njegovih vlastitih usta je da su mu za rođendan doveli nekoliko lepih 12-godišnjakinja. To je bio rođendanski poklon jednog njegovog prijatelja, a devojke su dopremljene iz Francuske".

Upitana za britanskog princa Endrjua, sa kojim je prema vlastitoj tvrdnji kao tinejdžerika imala seksualni odnos, Žufre je rekla da verovatno ima informacije o bogatašima koji su dovodili devojke za Epstajna.

"On puno toga zna", rekla je.

U dokumentima je navedeno da je Epstajn pokušao da prikupi inkriminišuću materijal o britanskom princu tako što je primorao maloletnicu na seks sa njim. On je navodno primorao Đufri da "pruži princu sve što od nje traži i da mu kasnije prenese sve detalje".

Epstajn je navodno maloletne devojke podvodio moćnim ljudi kako bi od njih izvukao ličnu, finasijsku, poslovnu ili političku korist, pri tome se koristeći i ucenama.

