U VIKTORIJI VOJSKA PROVERAVA POŠTOVANJE MERA SAMOIZOLACIJE: Svako ko bude prekršio pravila dobiće paprene kazne

U Viktoriji, drugoj najnaseljenijoj državi u Australiji, u poslednja 24 sata registrovano je 439 novih slučajeva korona virusa, a preminulo je 11 osoba.

Viktorija je ranije uvela i policijski čas tokom noći, ograničila dnevno kretanje ljudi i naložila zatvaranje velikog dela lokalne ekonomije kako bi usporila širenje korona virusa, prenosi Rojters.

Međutim, prilikom provere poštovanja mere izolacije, policija nije zatekla skoro trećinu zaraženih Kovidom 19 kod kuće, rekao je premijer Viktorije Denijel Endrju i najavio ošte novčane kazne.

On je rekao da će 500 vojnika ove nedelje biti razmešteno u Viktoriji koji će nadgledati poštovanje pravila samoizlacije, a kazne za one koji to ne čine biće skoro pet hiljada australijskih dolara.

Izuzetak će biti neophodan odlazak kod lekara.

"Bukvalno ne postoji nijedan razlog da napustite kuću a ako to uradite veoma teško ćete moći da ubedite policiju Viktorije da imate zakonit razlog za to", rekao je Endrjus novinarima u Melburnu.

U Australiji je zaraženo skoro 19.000 ljudi a dosad su preminule 232 osobe.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir