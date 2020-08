FARMACEUTSKI LOBI UDARA NA TRAMPA: Jeftin lek za koronu im ne odgovara, evo šta nude kao alternativu! (VIDEO)

Testiranje leka za upotrebu u lečenju COVID-19, međutim, blokirale su međunarodne zdravstvene vlasti koje su primetile navodne štetne efekte ovog leka na pacijente.

Zvaničnik američkog tima za pandemiju potvrdio je u nedelju da nema navodnih dokaza da je hidroksiklorokin efikasan tretman protiv koronavirusa COVID-19, uprkos tome što je predsednik Donald Tramp kao rešenje promovisao lek protiv malarije.

Govoreći u NBC-ovoj emisiji "Meet the Press", učesnik testa iz Trampove administracije, Bret Žiro, rekao je da nije u mogućnosti da podrži hidroksihlorokvin kao lek, jer testovi "ne pokazuju nikakve koristi".

„Moramo se odmaknuti od toga i razgovarati o tome šta je efikasno“, rekao je Žiro, pomoćnik sekretara u Odeljenju za zdravstvo i ljudske usluge.

On je sugerisao da će lek, čije je testiranje zaustavila Svetska zdravstvena organizacija, retko biti propisan pacijentima. To se potvrđuje tvrdnjama dr Antonija Faučija, vodećeg stručnjaka za zarazne bolesti u zemlji, koji je takođe odbacio hidroksihlorokvin kao lek. "Možda postoje okolnosti. Ne znam šta, gde lekar to može prepisati pojedincu, ali mislim da većina lekara i farmaceuta radi na osnovu dokaza i na njih ne utiče ono što stoji na Tviteru ili bilo šta drugo", dodao je Žiro.

Uprkos odgovoru administracije, Tramp i dalje promoviše ovo kao lek za COVID-19.

Tramp je u seriji tvitova i izjava poslednjih nedelja tvrdio da "mnogi lekari smatraju da je to izuzetno uspešan, hidroksihlorokvin u kombinaciji sa cinkom i možda azitromicinom".

Predsednik je objavio sada diskreditovani video snimak na kome se vide lekari koji stoje na stepenicama američkog Vrhovnog suda u Vašingtonu, DC, koji promovišu upotrebu leka. Video je takođe podelio Donald Tramp Jr., predsednikov sin, što je rezultiralo njegovom suspenzijom na Tviteru.

Prema izjavi od 15. juna Federalne uprave za lekove, „FDA je utvrdila da CK [hlorokin fosfat] i HCK [hidroksihlorokvin sulfat] verovatno neće biti efikasni u lečenju COVID-19 i ovlašćeni su za upotrebu u EUA [Emergenci Authorisation].“

Kurir.rs/Logično

Kurir