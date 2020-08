KORONA NE POSUSTAJE: SAD se bliži cifri od 5 miliona zaraženih, Indija za 24 sata ima preko 50.000 novih slučajeva

Velike kućne zabave, svadbe na kojima se ne nose maske, prepuni barovi i restorani - to su razlozi zašto u SAD ima više od 155.000 umrlih od koronavirusa, daleko više nego u bilo kojoj drugoj zemlji, i zašto se zemlja brzo približava cifri od pet miliona zaraženih, što je najviše u svetu, piše AP.

Mnogi Amerikanci opiru se poštovanju mera kao što su nošenje maski i držanje fizičke distance zato što smatraju da su preterane ili da ugrožavaju njihove slobode.

Eksperti za javno zdravlje ističu da takvom ponašanju doprinose i zbunjujuće i nedosledne smernice političara i različiti pristupi okružnih, državnih i federalnih vlasti kada je reč o suzbijanju pandemije.

"Najviše me ljuti to što su nam druge zemlje pokazale kako možemo da suzbijemo virus. Nije kao da ne znamo šta daje rezultate. Znamo", kaže doktor Džonatan Kvik iz Instituta za globalno zdravlje Univerziteta Djuk.

Broj potvrđenih slučajeva korona virusa u SAD premašio je 4,7 miliona, dok se dnevno registruje više od 60.000 novozaraženih.

To je manje od vrhunca zabeleženog tokom druge polovine jula, kada ih je bilo najmanje 70.000, ali broj obolelih raste u 26 država, od kojih su mnoge na jugu i zapadu zemlje, a žrtava u 35 država, prenosi Glas Amerike.

U proseku, broj preminulih od Kovida 19 dnevno je protekle dve nedelje porastao sa oko 780 na 1.056, pokazuje analiza AP-a.

Žarišta izbijaju i u mestima koja su nekada smatrana idealnim za beg od pandemije: ruralnim, ređe naseljenim i sa puno otvorenog prostora.

"Kovid 19 je dovoljno rasprostranjen da su ljudi širom SAD u većoj opasnosti da budu izloženi virusu", kaže epidemiolog sa Univerziteta Floride Sindi Prins.

Dok se zaraza širi, produbljuju se i podele između predsednika Donalda Trampa i radne grupe Bele kuće za Kovid 19.

Predsednik Tramp i vodeći ekspert za zarazne bolesti Entoni Fauči iznose različite stavove o pandemiji korona virusa, koja je odnela više od 155.000 života u SAD.

"U pojedinim državama postoji isti pritajeni rast kada je reč o procentu pozitivnih slučajeva", upozorio je Fauči.

S druge strane, Tramp tvrdi da se virus povlači i da je pandemija pod kontrolom.

"Ljudi umiru, to je istina. Šta je tu je. Međutim, to ne znači da ne radimo sve što možemo. Pod kontrolom je onoliko koliko je moguće. To je užasna kuga", poručio je Tramp u intervjuu za vebsajt Axios.

INDIJA

U Indiji je u poslednja 24 sata, osmi dan zaredom, zabeleženo više od 50.000 novih slučajeva korona virusa, a ukupan broj zaraženih u toj zemlji premašio je 1,9 miliona.

Ministarstvo zdravlja danas je prijavilo 52.509 novih slučajeva i 857 umrlih.

Prema navodima ministarstva, u poslednja 24 sata testirana su 661.892 uzorka, čima je ukupan broj sprovedenih testova od početa epidemije premašio dva miliona.

MEKSIKO

U Meksiku je u poslednja 24 sata potvrđeno 6.148 novih slučajeva korona virusa i 857 umrlih, saopstilo je ministarstvo zdravlja.

Ukupan broj zaraženih u toj zemlji porasta je na 449.961, a preminulo je ukupno 48.869 ljudi, prenosi Rojters.

Ministarstvo navodi da je do sada testirano više od miliona osoba.

BRAZIL

U Brazilu su juče registrovana 51.603 nova slučaja korona virusa i 1.154 smrtna ishoda povezana sa virusom, saopštilo je brazilsko Ministarstvo zdravlja.

U Brazilu je od početka pandemije korona virusa registrovano više od 2,8 miliona obolelih, dok je, prema podacima ministarstva, od posledica virusa preminulo 95.819 osoba, preneo je Rojters.

Brazil je, posle SAD, zemlja koja je na globalnom nivou najteže pogođena korona virusom.

UKRAJINA

U Ukrajini je za poslednja 24 sata registrovan rekordan 1.271 nov slučaj korona virusa, saopštio je državni Savet za bezbednost.

Broj novozaraženih naglo je skočio u poslednja dva meseca nakon postepenog ukidanja restrikcija krajem maja, prenosi Rojters.

Od početka pandemije zaraženo je 75.490 ljudi, a preminulo je 1.788 osoba.

Oporavilo se 41.527 ljudi.

NEMAČKA

U Nemačkoj je u poslednja 24 sata potvrđen 741 novi slučaj korona virusa i 12 preminulih, saopštio je Institut "Robert Koh".

Broj zaraženih u toj zemlji time je porastao na 212.022, a preminulo je ukupno 9.168 ljudi, prenosi Rojters.

ČEŠKA

U Češkoj Republici je registrovano 290 novoobolelih, što je najveći dnevni skok novih slučajeva korona virusa od kraja juna u toj zemlji.

Podaci ministarstva zdravlja za poslednjih 24 sata pokazuju da je ukupan broj zaraženih 17.288.

Od tog broja, oporavilo se 11.812 ljudi, a 383 pacijenata je umrlo, prenosi Rojters.

