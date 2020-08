ORBAN O MIGRANTIMA: Oni su poput biološke bombe, treba ih zaustaviti po svaku cenu

„Svi nelegalni migranti koji bez kontrole žele da uđu u zemlju ne samo da krše mađarske zakone, oni predstavljaju biološku pretnju. Taj izraz ima težinu i ja ga izgovaram oprezno“, kaže Orban. On je dodao da mađarske vlasti ne znaju ko je od njih zaražen, a ko nije i da zato na sve njih treba gledati kao na potencijalne prenosioce zaraze.

Ne bi nas zarazili svi migranti, ali neki su sigurno inficirani virusom korona, dodao je on.

„Kada govorimo o migracijama i epidemiji virusa korona ne treba stvarati predstavu da je svaki migrant biološka bomba. Ipak, neki od njih to jesu i problem je u tome što ne postoji način da se to utvrdi“, rekao je on za radio Košut. Takav pristup je možda nepravedan, kaže mađarski premijer, ali s druge strane mi moramo da mislimo o samozaštiti jer Mađari mogu postati žrtve virusa.

Orban je poznat po oštrim političkim pogledima a i pre pandemije virusa korona imao je vrlo kritičan stav prema migrantima.

U Mađarskoj, koja ima oko 10 miliona stanovnika, tokom pandemije inficirano je 4.600 ljudi, a 602 je preminulo.

Kurir.rs/Sputnjik

