MOĆNO RUSKO ORUŽJE: Pištolj Udav probija pancir i šlem! Iz njega može da se puca i na ekstremnim temperaturama

Započeta je serijska proizvodnja pištolja „Udav“, saopštila je pres služba „Rosteh“ pozivajući se na izjavu diretora Centralnog instituta precizne mašinogradnje Alberta Bakova.

„Rad na projektu ‘Udav’, koji je započet 2014. godine, je prešao na etapu serijske proizvodnje. Vojska je testirala pištolj, dala određene preporuke i želje koje su realizovane u našoj fabrici. Dobili smo narudžbinu za prvu serijsku prozvodnju“, navodi Bakov.

Uveren je da će zahvaljujući svojim karakteristikama i dizajnu „Udav“ biti interesantan ne samo vojsci Rusije nego i ljubiteljima streljaštva u Rusiji i inostranstvu.

„Pištolj ima prigušivač sa zamenljivim modulom toplote i dva tipa municije – sa povećanom probojnošću i smanjenom brzinom metaka“, objašnjavaju u kompaniji „Rosteh“, prenosi TASS.

Novi ruski pištolj je predviđen za gađanje do 100 metara. Može da probije pancir i šlem na udaljenosti do 75 metara. Posebno je važno da može da puca i na ekstremnim temperaturama od minus 50 do plus 50 stepeni. „Udav“ je bez metaka težak 780 grama, dužine 206 milimetara, visine 145 milimetara. Šaržer može da primi 18 metaka kalibra 9 milimetara.

Kako su u korporaciji naveli, prilikom izrade novog pištolja primenjena su originalna rešenja koja mu omogućavaju primat u odnosu na pištolje CZ, „Glok“, „Valter“, „Kolt“ i druge.

