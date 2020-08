UPLAKANA TIHANOVSKAJA U PRVOJ PORUCI OD KAD JE POBEGLA IZ MINSKA: Nijedan život nije vredan ovoga što se dešava! VIDEO

Ona se sada nalazi u Litvaniji, a sa snimka se može zaključiti da je bila uplašena za bezbednost svoje porodice.

"Mislila sam da me je cela ova kampanja jako očvrsnula i dala mi toliko snage da bih mogla sve da izdržim. Ali verovatno sam ostala slaba žena kakva sam prvobitno bila. Donela sam veoma tešku odluku za sebe", rekla je Tihanovskaja u video objavljenom na njenom Tviter nalogu.

Светлана Тихановская записала видеобращение после отъезда в Литву. «Я думала, что эта кампания меня очень сильно закалила, но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была. Берегите себя: ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит»https://t.co/HZWqIXocNM pic.twitter.com/oyBXTL3MQc — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 11, 2020

Ona je navela da je odluku donela apsolutno sama i da ni prijatelji, ni rođaci, ni štab, ni njen suprug Sergej jednostavno nisu mogli na bilo koji način da utiču na nju.

"Znam da će me mnogi razumeti, mnogi će me osuditi, a mnogi će me mrzeti. Ali, ne daj Bože da se suočite sa takvim izborom, sa kojim sam se suočila. Zato se ljudi, pobrinite za sebe, molim vas", rekla je Tihanovskaja.

Ona je istakla da nijedan život nije vredan onoga što se sada događa i da su deca najvažnija stvar u životu.

Ministar inostranih poslova Litvanije Linas Linkevičijus saopštio je prethodno da je Tihanovskaja otputovala u Litvaniju u jeku protesta protiv izbornih rezultata i da je na bezbednom.

