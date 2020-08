PREMIJERKA NOVOG ZELANDA KRENULA U KAMPANJU: Uspešno se izborila sa korona krizom, a OVO je poručila pristalicama VIDEO

Reč je o Novom Zelandu i njegovoj liderki Džasindi Ardern, koja predvodi listu najuspešnijih lidera u vreme korona krize, političarki novog kova koja danas diktira i lekcije i tempo nizu starijih kolega u svetu.

"I dok je pridržavanje pravila generalno bilo snažno, postoje neki koje bih velikodušno nazvala idiotima", nije birala reči premijerka kada je govorila o 38-godišnjaku iz Krajstčrča, koji se snimio kako namerno kašlje i kija na ljude u supermarketu.

A ova kriza tek je jedan u dugom nizu izazova s kojima se Džasinda Ardern suočila tokom mandata. Poslednji pre epidemije bilo je rešavanje krizne situacije u decembru 2019. zbog erupcije vulkana na novozelandskom Belom ostrvu, koja je odnela 16 života, mahom turista iz celog sveta, dok je 20-ak povređenih prevezeno na odeljenje intenzivne nege.

No jedan tragičan događaj u martu prošle godine odigrao je presudnu ulogu u tome da premijerku upozna celi svet i da ona osvoji srca mnogih zbog svog saosećanja i mirnoće u odgovoru na krizu.

Naime, Ardern izazvala je simpatije podrškom, empatijom i solidarnošću s muslimanima nakon terorističkog napada na dve džamije u Krajstčrču, u kojem je ubijena 51 osoba. Posebno je zapaženo da je u znak solidarnosti s napadnutom zajednicom nosila tradicionalnu maramu na glavi i da je izjavila da nikad neće izgovoriti ime ubice: "Možda je želeo da bude na zlom glasu, ali mi na Novom Zelandu nećemo mu dati ništa. Čak ni ime!"

Protekle je subote Džasinda Ardern sa svojom strankom otpočela i novu izbornu kampanju, čiji je fantastični moto: "Samo nastavimo, nastavimo obnovu i nastavimo da idemo napred!" ("Let's keep going, let's keep rebuilding, and let's keep moving!")

Njen govor proširio se neverovatnom brzinom društvenim mrežama, a svi su oduševljeni njenim nastupom, rečima u kojima nema mržnje, nema floskula, nema prepadanja drugim i drugačijim... nema spominjanja terorističkog napada, nema vulkanskih erupcija... nema straha.

"Došli smo s namerom da menjamo. Danas, manje je dece siromašno, više je kuća izgrađeno, bliže smo tome da naša zemlja bude čistija, zelenija i 'carbon neutral'. Sad, više nego ikad, moramo nastaviti", poručila je.

Kurir.rs/Radio Sarajevo

