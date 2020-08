SMRTNO JE UVREDILA TRAMPU BLISKE ŽENE: Ispovest funkcionerke Bele kuće koja je zbog dojave novinarima ostala bez posla!

"Imala lošu noć, a veliki nedostatak procene koštao me je posla iz snova", kaže ova nekadačnja službenica administracije Donalda Trampa

„Jednog retkog dana, posle nekoliko pića pored bazena, prihvatila sam poziv na neobičnu večeru sa četiri novinara i mojim kolegom iz Bele kuće, a na toj večeri sam rekla neke stvari koje nisam To znači i da to nikada nisam smela da kažem, i duboko žalim zbog toga“, izjavila je. "Ali tu noć sam potpuno odgovorna za svoje postupke i zaista žalim što sam povredila ljude do kojih mi je veoma stalo."

Tokom intervjua, ona je govorila i o tome kako u knjizi otkriva da nije glasala za predsednika Trampa 2016. godine.

„To je nešto o čemu sam puno razmišljala o tome da li hoću da ga ubacim u knjigu ili ne, i konačno sam zaključio da je za mene veoma važno da budem potpuno iskren u ovoj knjizi, tako da otkrivam da nisam glasao za predsednika Trampa u 2016. godini ", proglasio se Vesterhout. „Apsolutno nisam glasalao za Hilari Klinton, ali u 2016. godini, znate, nikada nisam sreo predsednika i sve što sam znao o njemu zasnovao sam na onome što su mi rekli glavni mediji, i to tek dok ga nisam upoznao. i znam njegov lik da sam shvatio koliko sam pogrešila. "

„On je vrlo ljubazan i velikodušan čovek. On je sjajan vođa i ohrabrujući šef i jedva čekam da dam svoj glas za njega 3. novembra “, dodala je. "Do tada neće biti više pristalica predsednika Trampa od mene."

„Jedina stvar koju sam smatrao toliko fascinantnom u vezi sa predsednikom Trampom je njegovo duboko divljenje i poštovanje prema ženama. Promoviše žene. Okružuje se jakim, inteligentnim ženama. Oženjen je jednom, odgajao je njih dve, a svaka interakcija koju sam video i imao sa njim samo je pokazao koliko predsednik Tramp poštuje žene. "

Vesterhout je otpuštena prošlog avgusta nakon što je, kako se izveštava, novinarima rekla na neslavnom sastanku da se Trampu "dopadao bolje od svojih kćerki i da se Trump nije voleo pojavljivati na fotografijama sa Tifani Tramp jer smatra da ima višak kilograma".

Međutim, čini se da joj je Tramp oprostio zbog komentara, a u utorak je čak promovisao svoju novu knjigu na Tviteru.

Kurir.rs/Mediaite Foto: EPA

