UOČENE PODZEMNE BAZE SA TAJNIM PROLAZIMA: Evo zašto jedan čovek smatra da Amerikanci tu kriju NLO (VIDEO)

Lovac na vanzemaljce kaže da veruje da navodne baze imaju tajne prolaze koji vode u more.

Kako kaže, preko „Gugl erta“ otkrio je vanzemaljske ispostave koje su skrivene na ostrvu u Južnoj Karolini. U pitanju je pet udubljenja ovalnog oblika koja su, čini se, savršeno ukomponovana na satelitskoj slici. Ova upečatljiva formacija ubedila je Varinga da ovali kriju podzemne vanzemaljske baze, a on tvrdi da imaju duge prolaze koji vode u more.

„Pet ostrva je na mapi pod savršenim uglom od 45 stepeni. Tu je centralni oval koji je najveći, a zatim prema krajevima idu sve manji. Oni su postrojeni paralelno jedan sa drugim. Sve bi to trebalo da je statistički nemoguće, a ipak ... eto ga“, naveo je.

Iako su formacije ovalnog oblika upečatljive, naučno objašnjenje je da su oni močvarna područja, poznata kao Zalivi Karoline. To su eliptična udubljenja u velikoj meri ispunjena kišnicom i plitkim podzemnim vodama. Ona se prevashodno nalaze u Karolini i Džordžiji, ali se mogu videti i na mnogim mestima duž obale američkog Atlantskog okeana.

Zanimljivo je da geolozi nisu sasvim sigurni u to šta je prouzrokovalo neobične vodene formacije, a neki čak navode da su one možda posledica udara kometa u davna vremena. Međutim, većina stručnjaka smatra da su to ostaci drevnih erozivnih procesa koji se više ne odvijaju.

