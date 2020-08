SPREMNA JE ZA POSAO Ovako je izgledao konačan dogovor Kamale Haris i Bajdena: Mi smo u bici za dušu ove nacije

"Mi smo u bici za dušu ove nacije. Ali zajedno, to je bitka koju možemo pobediti", poručili su Džo Bajden i Kamala Haris u videu koji je senatorka objavila na Instagramu.

Nakon što je predsednički kandidat Demokratske stranke na predstojećim izborima u SAD-u odabrao senatorku Kamalu za svoju potpredsedničku kandidatkinju, sada je objavljen i video kojim otkrivaju svoj konačni dogovor.

Na videu se tako može čuti kako Bajden pita Harisovu da li je spremna za posao, na šta ona odgovara da je itekako spremna i da jedva čeka.

"Kada sam videla slomljen pravosudni sistem, postala sam advokatica, da to pokušam da popravim. Zato ću se kao senatorka boriti za ljude kao što je to činila moja majka. Sad, Amerika treba akciju. Amerika je u krizi i znam da će nas Džo Bajden iz nje izvući. On je čovek od poverenja, pristojnosti i dobrog karaktera", poručila je, između ostalog, u videu Harisova.

Podsetimo, Kamala Haris je trenutno senatorka u Kaliforniji, a ranije je bila javna tužiteljka koju prati reputacija žestoke protivnice Donalda Trampa i njegove administracije.

