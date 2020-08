POKOJNI REPUBLIKANAC NAPAO BAJDENA I HARISOVU: Herman Kejn objavio postove dve nedelje posle smrti, postoji objašnjenje

Nalog @THEHermanCain nije bio aktivan otkako je Kejn u junu dobio koronavirus, a na njemu su objavljeni i podaci o vremenu i mstu sahrane.

Kada je naglo oživeo, jedan od prvih postova bio je napad na Džoa Bajdena i Kamalu Haris, koji je u utorak predstavljena kao Bajdenov kandidat za potpredsednika.

"Samo u slučaju da ste mislili da će Bajdenova kandidatura biti nešto drugo doli potpuno bezobrazna, tim Tramp objavio je novi video", račun @THEHermanCain je tvitovao nešto iza 16:00.

Post se odnosio na snimak Trampove kampanje koji je optužio Bajdena da ima "rasistički problem".

U četvrtak ujutro u 5 sati, Kejn - naizgled - ponovo je tvitovao, kritikujući Grećen Vajtmer, guvernerku Mičigena, koji se takođe kandidovana da bude Bajdenov kandidat za potpredsednika.

Postovi su napadali mnoge druge korisnike Tvitera, ali malo pre nego što je nalog počeo da daje pro-Trampove poruke, takođe je objavio malo viđeni prikvačeni tvit sa objašnjenjem šta se dešava.

U izjavi za medije, Kejnova ćerka Melani Kejn Galo je rekla: "Odlučili smo ovde u Kejn HK-u da idemo dalje pomoću ove platforme da bismo razmenjivali informacije i ideje u koje je verovao. Želeo je da nalog bude aktivan čak i kada on ne bude zainteresovan. Nadali smo se da će moći da ga čita u penziji, ali jasno mu je dao do znanja da želi da to nastavi. "

Ona tvrdi da će poruke sa računa njenog oca "sada ići pod imenom The Cain Gang", ime koje je Kejn očigledno sam odabrao. Iako njegovo ime na Tviteru nije promenjeno.

Kejn je umro 30. jula, nakon što se nekoliko nedelja borio sa koronom. Bivši izvršni direktor Godfather's Pizza prisustvovao je Trampovom skupu u Oklahomi 20. juna, gde je fotografisan kako ne nosi masku i ne poštuje smernice društvenog distanciranja.

Kurir.rs/Gardian

Kurir