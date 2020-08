TO JE MESTO NA KOJEM SE DOBRO OSEĆAM Tramp poručio da će govor za svoju nominaciju održati na travnjaku ispred Bele kuće

To je Tramp rekao za Njujork tajms i dodao da će to uraditi jer je to odlično mesto, prenosi Rojters.

"To je mesto na kojem se dobro osećam, na kojem se ova zemlja dobro oseća. Moguće je da ćemo to odraditi napolju na jednom od travnjaka. Imamo razne travnjake tako da bismo to, u okolnostima kineskog virusa, mogli napraviti napolju", rekao je Tramp.

On je dodao da, pošto je travnjak veliki, govoru može da prisustvuje velika grupa ljudi.

Trampov je govor planiran je poslednjeg dana republikanske konvencije, koja će se održati od 24. do 27. avgusta.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir