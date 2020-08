KORONA NASTAVLJA DA BUKTI: U SAD prijavljeno još 56.729 novih slučajeva, u Indiji za 24 sata preko 57.000 zaraženih

Ukupan broj obolelih u SAD je 5.285.546, a umrlih 167.546, prenosi Rojters.

Agencija nabvodi da se podaci CDC ne poklapaju nužno sa brojem slučajeva koje su prijavile pojedine savezne države.

INDIJA

U Indiji je u toku prethodna 24 sata zabeleženo 57.981 novih slučajeva zaraze korona virusom, čime se ukupan broj obolelih u ovoj zemlji približio cifri od 2,65 miliona.

Broj osoba koje su preminule od posledica COVID-19 uvećao se za 941 na 50.921, prenosi Rojters.

Indija se nalazi na trećem mestu u svetu po broju zaraženih korona virusom, iza Sjedinjenih Država i Brazila.

KINA

U Kini su potvrđena 22 nova slučaja korona virusa, što je za tri više nego dan ranije, objavila je danas Nacionalna zdravstvena komisija.

Kako je saopšteno, svi novi slučajevi su uvezeni, prenosi Rojters.

Nije zabeležen nijedan smrtni slučaj, a dodaje se da je registrovano 37 asimptomatskih slučajeva koji se u Kini ne računaju u zvaničnu statistiku.

U Kini, u kojoj se i pojavio korona virus krajem prošle godine, do sada je obolelo 84.849 osoba, a preminulo 4.634.

BOLIVIJA

Bolivijsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je broj obolelih od korona virusa u toj zemlji premašio 100.000 i procenilo da će pik virusa biti u septembru.

Obolelo je ukupno 100.344 osoba, dok je od početka epidemije preminulo 4.058, prenosi Rojters.

Kako se navodi, broj novih slučajeva raste na zapadu zemlje, a do kraja meseca taj broj bi mogao da dođe i do 130.000 do 150.000 slučajeva.

Prema rečima generalnog direktora svih bolnica u Boliviji Rene Sahonera, broj novih slučajeva porastao je nakon protesta održanih nakon što su izbori, koji su trebali da se održe 6. septembra, pomereni za oktobar.

Proteste su organizovale pristalice svrgnutog predsednika Eva Moralesa.

Dodaje se da je među preminulima od korona virusa sestra Eva Moralesa Ester, a to je na svom Tviteru objavio Morales koji se trenutno nalazi u Argentini i koji je poručio da mu je "Ester bila kao majka" i da žali što ne može da prisustvuje njenoj sahrani.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir