BIL GEJTS O VAKCINI PROTIV KORONA VIRUSA: Dajem novac za spasavanje života, a optužuju me da ubijam ljude

Dajem novac za spašavanje života, a protivnici vakcine protiv korone me optužuju da ubijam ljude, rekao je jedan od osnivača Mikrosofta Bil Gejts u intervjuu Blumbergu.

Njegova fondacija obećala je više od 350 miliona dolara za borbu protiv COVID-19 i novac za proizvodnju vakcine.

Protivnici vakcine i drugi teoretičari zavera kleveću Gejtsa da je podmetnuo virus iz svojih opakih razloga, dok on kaže da optimistički veruje da će svet shvatiti da su teorije samo teorije i pobediti virus, piše Blumberg.

Na pitanje da li je siguran da će efikasna vakcina biti distribuirana u svetu do kraja ove godine, on je rekao da inicijalna vakcina neće biti idealno efikasna.

"Možda neće potrajati dugo i biće uglavnom korišćea u bogatim zemljama kao mera za zaustavljanje zaraze. Bili bismo srećni kada bismo imali vakcinu pre kraja godine, ali će naredne godine verovatno biti odobrene brojne vakcine", rekao je on.

Upitan da li vakcinacija protiv COVID-19 treba da bude obavezna, Gejts kaže da propisivanje obaveze često izaziva povratnu reakciju, ali misli da će biti obavezna za osobe koje rade u domovima za starije ili su u kontaktu sa starijim ljudima.

Zamoljen da komentariše teorije zavere da istražuje vakcinu da bi kontrolisao ljudske umove uz pomoć 5G radiotalasa i slično, Gejts je rekao da je to dosta čudno.

"Oni uzmu činjenicu da sam uključen u razvoj vakcine i onda to izvrnu, pa umesto da dajem novac kako bi se spasili životi, ispada da zarađujem na oduzimanju života. Ako to ljude odvrati od vakcinacije, to je veliki problem", rekao je Gejts.

