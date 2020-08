PREDSEDNIK BELORUSIJE NE NAMERA DA POPUSTI! Lukašenko poručio: Novih izbora će biti samo ako me ubijete!

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da novih predsedničkih izbora neće biti, sem ako on ne bude ubijen.

"Pričate o nefer izborima i tražite fer izbore. E pa ja imam pitanje za vas. Imali smo izbore i ukoliko me ne ubijete neće biti drugih", rekao je Lukašenko prilikom obilaska fabrike za proizvodnju traktorskih guma, prenosi Tas s.

Kako je rekao, novi predsednički izbori ne dolaze u obzir.

"Nećete doživeti da vidite dan kad radim bilo šta pod pritiskom. Neće biti ponovnih izbora, jer u tom slučaju, neće biti fabrika, plantaža. Sve će biti uništeno za pola godine", izjavio je Lukašenko.

On je danas posetio Fabriku traktorskih točkova i tom prilikom rekao da ima informaciju da sve fabrike u zemlji normalno rade.

Nekoliko stotina demonstranata okupilo se ispred kapija fabrike tokom njegove posete držeći transparente u kojima traže njegovu ostavku.

LUKAŠENKO O ŠTRAJKU RADNIKA

Beloruski lider Aleksandar Lukašenko prokomentarisao je štrajkove radnika u beloruskim preduzećima, rekavši da one koji ne žele da rade niko neće primoravati na to. On je dodao da se predsednički izbori neće ponavljati.

Prema njegovim rečima, preduzeća nastavljaju sa radom, uprkos tome što "neki lutaju".

"Kao prvo, 150 ljudi u nekom preduzeću, čak i 200 ljudi, ne igraju ulogu. Kao drugo, treba shvatiti da je 'loš' predsednik držao višak ljudi kako ih ne bi izbacili na ulicu. Treba od toga poći. Ko želi da radi, neka radi. Ko ne želi da radi, dobro, nećemo ga terati", rekao je Lukašenko za vreme posete fabrici MZKT u Minsku.

On je dodao da niko nikoga silom neće zadržavati.

"Ako neko ne želi da radi i želi da napusti posao, niko nikoga neće pritiskati. Izvolite, vrata su otvorena", naglasio je predsednik.

Lukašenko je podsetio zaposlene MZKT-a da je njihovo preduzeće veoma važno za ekonomiju zemlje.

On je još jednom ponovio da se predsednički izbori neće ponavljati.

"Nikad nećete dočekati da nešto uradim pod pritiskom… Jer tada neće biti ni (fabrika) MZKT, ni MAZ-a, ni BELAZ-a. Za pola godine ćemo sve uništiti", upozorio je Lukašenko.

Na teritoriju fabrike Lukašenko je ranije stigao helikopterom.

Ranije je zaposlena u fabrici saopštila dopisniku Sputnjika da radnici nemaju nameru da štrajkuju, već čekaju sastanak sa liderom države. Ispred fabrike se okupilo oko stotinu ljudi sa belo-crvenim zastavama.

Od 9. avgusta širom Belorusije održavaju se protesti zbog nezadovoljstva rezultatima predsedničkih izbora na kojima je pobedio Aleksandar Lukašenko. Podsetimo, pored protesta na ulicama beloruskih gradova, prethodne dane su obeležile i demonstracije radnika ispred beloruskih preduzeća.

