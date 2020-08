NAPETO U BELORUSIJI, LUKAŠENKO PRITISNUT SA SVIH STRANA: Zatražio je pomoć od Putina, ovo su 5 opcija za rešavanje krize

On je ovog vikenda dvaput razgovarao sa Putinom, nakon nekoliko dana do sada najvećih protesta u Belorusiji. Nakon toga je izadato sapštenje u kojem se navodi da će “svi problemi u Belorusiji uskoro biti rešeni”. Rusija je poručila Lukašenku da je spremna da mu ponudi i vojnu pomoć ako je to neophodno, saopšteno je iz Kremlja. Putin i Lukašenko, koji je unazad odbijao dublju integraciju s Rusijom od njihovog Saveza, pristali su da održavaju “redovne kontakte” na raznim nivoima kako bi “ojačali savezničke odnose”.

Koliko god da je Lukašenko posle insistirao na autonomiji Belorusije ovo je bio trenutak kad je obustavio, kako piše CNN, svoje haotično “udvaranje” Evropskoj uniji i direktno se okrenuo svom istočnom susedu da ga izbavi iz nevolje. Sledeći potez je Putinov, a ruski predsednik može da izabere jednu od nekoliko opcija.

1. VOJNA INTERVENCIJA

Nuklearna opcija se može isključiti. Putin bi, međutim, mogao da ubaci svoje snage kao što je uradio u Ukrajini, ili čak pošalje uniformisane ruske vojnike ili policajce, čime bi konačno imao kontrolu nad ključnim susedom. Belorusija je Putinu od suštinske važnosti zbog regionalne bezbednosti, ali i kao tampon zona NATO snagama u Poljskoj.

Takođe, obezbeđuje pristup koridoru Suvalki, zemljanoj prevlaci od Belorusije do Kaljiningrada, kojom bi Rusija, kako upozorava NATO, mogla da odseče baltičke članice alijanse od ostatka kopnene Zapadne Evrope.

Međutim, ovakav potez nosi svoje rizike. Ruske trupe mogle bi da zapale antivladine proteste i našli bi se pred “ženama u belom” i štrajkačima iz fabrike traktora. To neće izgledati dobro za ruski režim na domaćem terenu, gde im opada popularnost i periodično se i sam suočava sa protestima.

Takođe, ova akcija mogla bi za posledicu imati sankcije i odgovor Zapada – Rusi koji marširaju ka koridoru Suvalki alarmirali bi NATO, navodi CNN. Tu je i ruska ekonomija, koja ne bi mogla da podnese dodatni pritisak. Ukratko, ova opcija za Rusiju povlači više posledica nego što izvlači koristi.

2. TIHA VODA BREGE RONI

Kremlj je majstor za sporovozne igrice i neočekivane poteze. Putin bi mogao da razmesti svoje špijune, izvežbane u gašenju društvenih medija, targetiranju pravih pojedinaca umesto da se obruše na masu ili na disidente.

Ova tiha brutalnost, udružena sa postepenim padom entuzijazma demonstranata, možda će se pokazati kao najbolja strategija u predstojećim mesecima, ukazuje CNN.

3. TERANJE LUKAŠENKA NA POVLAČENJE

Ovaj potez bi bio veoma riskantan. Kremlj bi suštinski ojačao opoziciju u Belorusiji, na čelu sa Lukašenkovom rivalkom na izborima Svetlanom Tihanovskom, u nadi da će buduća vlada želeti toplije odnose sa Moskvom.

Ali, na ulogu je veća kriza – Putin ne može sebi da priušti širenje poruke o moći naroda. Takođe, bilo koja nova beloruska vlada bi se verovatnije okrenula ka Zapadu i EU za pomoć. Poslednji ruski sused koji je pogledao na Zapad je bila Ukrajina, koju je Kremlj napao.

4. NOVI IZBORI SA UBACIVANJEM RUSKOG KANDIDATA

Pre više od deceniju ovo je možda bila najomiljenija Putinova opcija. Moskva je bila majstor u stvaranju i nametanju pobede svog željenog kandidata na lokalnim izborima, često tehnokrate koji se naizgled pojavio niodkuda.

Novi izbori bi smirili proteste, a takav kandidat bi mogao da zadovolji i beloruske bezbednosne službe i elitu. Ipak, davanje ustupka kao što su novi izbori moglo bi ohrabriti demonstrante na šire zahteve. Takođe, demonstranti mogu da zaključe da su i ti izbori namešteni, što bi zemlju vratilo u krizno stanje. Sam Lukašenko definitivno nije za nove izbore.

5. PROMIŠLJENO ČEKANJE

Opcija je i da Rusija ne uradi ništa neko vreme, nedelju-dve, već da sačeka da ojača pritisak na Lukašenka a situacija eksalira. I drugi protesti su opali tokom vremena, kad se brutalnost policije smiri, modrice na telima demonstranata, kako navodi CNN, izblede, a svakodnevne brige postanu važnije.

Praktične brige prevaginju nad ideologijom kad je populacija decenijama suočena sa korupcijom i represivnom vladom. Tihanovska, liderka protesta, je trenutno u Litvaniji, pa će gomila tokom vremena izgubiti fokus i motivaciju. S obzirom na težinu posledica ostale četiri opcije, ovo će možda biti Putinov prvi izbor, zaključuje CNN.

Kurir.rs/Blic

Foto: Profimedia/Sergey Guneev/Sputnik

Kurir