ODMAH JE PRITRČAO U POMOĆ: Portugalski predsednik spasao dve žene čiji se kajak prevrnuo u moru (VIDEO)

Predsednik Portugala Marselo Rebelo de Sousa pomagao je prilikom spasavanja dve žene čiji se kajak prevrnuo u more u pokrajini Algarve. Na fotografiji se vidi kako ovaj 71-godišnjak pliva prema ženama koje su nosile morske struje.

Predsednik Portugala trenutno se nalazi na odmoru u pokrajini Algarve.

Naime, ekonomija Portugala uveliko se oslanja na svoj turistički sektor koji je teško pogođen pandemijom koronavirusa.

Rebelo de Sousa razgovarao je s novinarima kad je video dve žene koje su pale u more.

Novinari su snimili trenutak kada je uplovio u more kako bi im pomogao. Ranije je do njih došao muškarac koji je takođe pokušao da okrene kajak. U pomoć im je na kraju pristigla i osoba na džet skiju koja je uspela da povuče kajak do obale.

Nakon pomaganja predsednik je kazao kako su žene došle s druge plaže.

"Morske struje su ih odvukle, kajak se okrenuo i one se više nisu mogle da se popnu na njega", kazao je lokalnim medijima.

Takođe je upozorio žene kako u buduće moraju biti pažljivije.

Kurir.rs/Klix.ba

Foto: Printscreen Youtube

Kurir