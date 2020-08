NOVA KORONA SE ŠIRI PO SVETU: Otkrivena i u Maleziji, jako je zarazna, ali ima i jedna dobra stvar (VIDEO)

Lekar je rekao da postoje dokazi po kojima se širenje mutacije D614G u Evropi poklopilo sa padom stope smrtnosti, što bi, po njegovom mišljenju, moglo ukazivati na to da je ona manje smrtonosna.

Dodaje da mutacija verovatno neće uticati na delotvornost potencijalne vakcine, uprkos suprotnim upozorenjima nekih zdravstvenih stručnjaka.

"Možda je dobra stvar da je virus zarazniji, a istovremeno manje smrtonosan", rekao je Tambija za Rojters, uz objašnjenje da većina virusa obično postaje manje virulentna nakon što mutira.

"U “interesu” virusa je da zarazi što više ljudie, ali ne i da ih ubije, jer virus zavisi do svog “domaćina” na čije se ćelije “kači”. S obzirom na to da sami nemaju ćelijske delove, u potpunosti zavise od mehanizma stvaranje energije i belančevina ćelija domaćina", rekao je on.

Naučnici su mutaciji otkrili još u februaru, kada je, po podacima SZO, kružila Evropom i Amerikom. SZO je saopštio da nema dokaza po kojima je mutacija rezultirala težim oblikom bolesti.

U nedelju je malezijski glavni direktor za zdravstvo Nur Hišam Abdulah pozvao na veći oprez, pošto su vlasti otkrile dva žarišta sa mutacijom virusa D614G.

On smatra da je novootkriveni soj 10 puta zarazniji i da vakcine na kojima se sada radi možda neće biti efikasne protiv te mutacije, međutim, Tambija tvrdi da takve mutacije najčešće ne menjaju virus u dovoljnoj meri da bi se potencijalna vakcina u njihovom slučaju pokazala kao manje efikasna.

