NAVALJNI GOVORIO O SVOJOJ SMRTI I PUTINU: Evo kako se opozicionar obratio pristalicama DAN PRE NAVODNOG TROVANJA (VIDEO)

Prema rečima jednog od pristalica, 44-godišnjak se nasmešio. Njegove kampanje protiv Kremlja i zvanična korupcija učinile su da ima mnogo neprijatelja i metom nekoliko nasilnih napada tokom godina, tako da to pitanje nije iznenadilo.

"Čak se našalio da mora da se izgovori da još nije ubijen", rekao je Ilia Čumakov, jedan od dve desetine aktivista koji su se u sredu sreli sa Navalnijem u sibirskom gradu Tomsk.

Zatim je, prema Chumakovu, postao ozbiljniji i dodao da njegova smrt neće pomoći predsedniku Vladimiru Putinu.

„Odgovorio je da Putinu to neće biti korisno. To bi dovelo da se on (Navaljni) pretvori u heroja “, rekao je Čumakov.

Kremlj je negirao bilo kakvu umešanost u navodne napade na Navalni. U četvrtak je rečeno da lekari čine sve što mogu kako bi mu pomogli i poželeli mu brzi oporavak.

Navaljni se razboleo dok se vraćao u Moskvu iz Sibira, gde je upoznao saveznike koji učestvuju na regionalnim izborima sledećeg meseca, što je deo strategije za galvanizaciju različitih opozicionih grupa u jedinstveni front protiv Putinove stranke Ujedinjena Rusija.

Navaljnijeve pristalice veruju da mu je čaj otrovan u aerodromskom kafiću, neposredno pre nego što se ukrcao na let. Razboleo se u avionu koji je potom hitno sleteo u drugi sibirski grad, Omsk, gde je u komi u bolnici.

Lekari u bolnici kažu da još uvek nije jasno šta ga je snašlo zbog toga što se razboleo i testovi se nastavljaju.

Navaljni je izdržavao mnoge zatvorske kazne zbog organizovanja antivladinih protesta i na ulici su ga fizički napali provladini aktivisti. U 2017. godini su ga dva puta napali napadači koji su na njega bacili zeleno antiseptičko sredstvo.

Takođe je na kratko hospitalizovan u julu prošle godine sa akutnom alergijskom reakcijom za koju je rekao da misli da je bilo trovanje.

Kurir.rs/Reuters

