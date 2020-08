LUKAŠENKO O PROTESTIMA U BELORUSIJI: Iza nereda stoje Amerika i Evropa, rešićemo taj problem za nekoliko dana

"Sve se to planira i režira u Americi, a Evropljani taj plan sprovode. Kako im je rečeno, tako je i urađeno. Čak je i formiran specijalni centar kod Varšave. Znate, mi kontrolišemo čime se taj centar bavi. Čak su se i gusenice pokrenule. Vidite li, kada je negde u blizini nemirno, onda i tenkovi pale motore i avioni uzleću, ništa nije slučajno", rekao je on.

Lukašenko je istakao i da je ovo sve unapred pripremljeno.

"I Rusija se bojala da nas ne izgubi. Zapad je odlučio da nas okrene, kako se ispostavilo, protiv Rusije. Sad nastoje da stvore taj baltičko-crnomorski koridor, takozvani sanitarni kordon – tri baltičke republike, Belorusiju i Ukrajinu. Jedino smo mi tu preostali", rekao je on obraćajući se radnicima automobilske fabrike "Dzeržinski".

Lukašenko je kazao i da namerava da u narednih nekoliko dana „reši problem“ po pitanju situacije u zemlji.

"U Minsku se još ponegde, nekome situacija ne dopada. To je prirodno. Ali to ne treba da vas brine, to je moj problem koju moram da rešim sam, i mi ga rešavamo. Verujte mi, rešićemo taj problem u narednih nekoliko dana", naveo je Lukašenko

Beloruski predsednik je dodao i da je situacija u zemlji izuzetno ispolitizovana, ali je ne treba tumačiti kao "katastrofalnu".

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir