HRVATSKI NAUČNIK IVAN ĐIKIĆ UPOZORAVA: Za borbu protiv korone potrebne su dve komponente, evo koja nam fali! (VIDEO)

"Pokazuje nam da je antigen stvorio imuni odgovor", tvrdi on. "Vakcinu nemamo za upotrebu, čak ni u Rusiji. U principu su je odobrili da bi mogli da sprovedu treću fazu kliničkih istraživanja koja će dokazati da li je kvalitetna i kakve nuspojave ljudi imaju na njoj", objašnjava Đikić.

Što se tiče najnovijeg švedskog rada, kaže da on dokazuje samo male komponente koje ukazuju na to da su asimptomatski ljudi zaštićeni od ćelijskog imuniteta. "Poznato je da su antitela najefikasnija u borbi protiv virusa i da je ćelijski imunitet važan u uništavanju već zaraženih ćelija. To su dve različite funkcije koje moramo razlikovati. Najoptimalnije bi bilo kada bi obe komponente imunog sistema bile efikasne, aktivne i borbene se. Potrebna je kombinacija ", rekao je on.

On tvrdi da je zadatak naučnika, pored stvaranja vakcina, da obrazuju građane i stvaraju uverenje da su informacije koje objavljuju tačne i da na njih ne utiču politički ili profitni interesi. "Danas se ne bih vakcinisao ni na osnovu nečega za šta on ne zna šta je", tvrdi i dodaje da je i on skeptičan dok ne vidi sve podatke.

„Jednom kada saznamo podatke, radićemo na tome da građani razumeju dobro i potencijalne opasnosti“, kaže on i dodaje da će građani tada sami odlučiti da li će vakcinisati sebe i svoje porodice.

"Švedska je pokazala da je gubitak života visok zbog takvog eksperimenta. Danas u Hrvatskoj nisu potrebni dodatni eksperimenti ove vrste. Virus je najopasniji kada se neprimetno širi", rekao je on i dodao: "Moj apel nije da takve izjave predstavljam javnosti." , tada će reakcija mladih biti da se mere ne treba poštovati “, dodaje on.

