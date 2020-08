NIKAD JAČA PROZIVKA BAJDENA: Trampove pristalice došle na njegov skup kamionima, o porukama bruji cela Amerika (VIDEO)

Ali nije sve išlo kako treba. Mediji su bili preokupirani grupom od stotinjak demonstranata koji su došli ispred Kongresnog centra Riverfront kako bi se rugali Bajdenu noseći uvredljive poruke, dok glasno hvale aktuelnog predsednika Donalda Trampa.

Oni su se okupili satima pre Bajdenove adrese u centru, a organizovale su ih dve pro-Trampove organizacije - Mladi republikanci iz Delavera i Delaver Tramp Kampaing. U kontekstu Delavera je jedno od uporišta Bajdena, ali demonstranti kod kuće rekli su mu da je "uništio državu i naše domove".

"Lično sam razgovarao s njim poslednjih godina i nikad nisam razumeo šta misli. Njegove reči su uvek imale dvostruko značenje", rekao je jedan od demonstranata, Fil Đordiani, za Delaver online.

Pravi spektakl se dogodio kada se popodne pojavio veći broj kamiona sa bilbordima sa porukama podsmeha Bajdenu. Na jednom je pisalo "Uspavani Džo Bajden", a drugi je nosio poruku "Kamala Haris misli da je Džo Bajden rasista koji je seksualno napao Tara Readea." Taj kamion je preko zvučnika svirao pesmu poznatog benda AC / DC "War Machine".

To se odnosilo na optužbu Tare Rid,koja je radila u kampanji za bajdena koja je agenciji AP rekla da ju je on 1993. gurnuo uza zid i dodirnuo je i seksualno zlostavljao, što je on odlučno negirao rekavši da se incident nikada nije dogodio.

Među inovativnim načinima vređanja nalazi se i akronim B.I.D.E.N. - "Najveća idiot koga je demokratija ikad nominovala", kao i "Ako ne znaš da završiš rečenicu, nemoj se kandidovati".

Prema Delavare Onlineu, brojne kamione za poruke platio je Turning Point Action, pro-Trampova politička organizacija koju je osnovao konzervativni aktivista Čarli Kirk.

Nije bilo važno za protest i kamione - uoči protesta avion je leteo nad gradom noseći ogroman natpis "Bajden gubi, glasaj za Trampa 2020.“

U jednom trenutku, demonstranti su uspeli da se probiju do parkinga kongresnog centra i otpevali su Bog blagoslovi Ameriku, ali nakon toga policija ih je uklonila uz objašnjenje da je to privatno vlasništvo.

Preselili su se na obližnje javne prostore gde su uzvikivali „SAD, SAD“ i Trampov čuveni slogan „Prvo Amerika“, a u jednom trenutku su otpevali „Hajho, hajho Džo mora da ide“.

Kurir.rs/Jutarnji

Kurir