ALEKSANDAR LUKAŠENKO PORUČIO: Dok sam ja predsednik sprovodiću oštru politiku, ne želim da uvodim potpuno ratno stanje

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da će, dok je on na vlasti, voditi oštru politiku u cilju stabilizacije situacije u zemlji, prenosi "Belta".

"Ja sam predsednik zemlje. Ne daj Bože da se desi da zemlja padne, ne biste imali posla. I baš me briga za sve te dužnosti, ali ja sedim i razmišljam – šta će biti sa vama kada oni dođu i počnu sve ovo da cepkaju. I vi ćete mene zauvek proklinjati: 'Mi smo tebe izabrali, zašto nas nisi zaštitio?'. Možete me osuđivati, ili ne osuđivati, ali dok sam ja predsednik sprovodiću oštru politiku usmerenu na stabilizaciju situacije u zemlji", rekao je Lukašenko na sastanku sa zaposlenima poljoprivrednog kombinata Dzeržinski.

On je istakao da ne želi da uvodi potpuno ratno stanje u zemlji.

"Želim da sačuvam mir i spokoj za one koji žele da rade. Ne želim da u potpunosti uvedem ratno stanje u zemlji. To nije normalno. Želim da ljudi mirno žive, kao i uvek. I to je moj glavni zadatak, da odgovorim, a da ovde stabilizujem situaciju", rekao je beloruski lider.

Napadaju Rusiju, ali žele da slome nas

Lukašenko je naglasio da rešavanje političke krize u Belorusiji nije ništa manje važno za Moskvu, nego za Minsk, kao i da se međusobno razume sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"Problem Belorusije nije ništa manje važan za Rusiju nego za Belorusiju. Pre svega napadaju Rusiju, ali žele da slome nas. Neće im uspeti. Pružićemo otpor", istakao je Lukašenko.

On je saopštio da postoje planovi da se „otcepi“ Grodnjenska oblast od Belorusije.

"Oni su postavili cilj da pre svega otcepe tu teritoriju – Grodnjensku. Već su nedavno okačili poljske zastave. Otadžbina je u opasnosti. Ne možemo se šaliti. Tim pre što to nije slaba vojska, to je NATO. Zbog toga sam upozorio predsednika Rusije na situaciju u Belorusiji. U potpunosti se razumemo, imamo odgovarajući sporazum u okviru ODKB i Saveza Rusije i Belorusije", istakao je beloruski lider.

On je dodao da će 22. avgusta posetiti vojne vežbe u oblasti Grodna.

"Sutra ćete videti. Idem u inspekciju tamo", rekao je Lukašenko i objasnio da je bio prinuđen da u teškim političkim uslovima prebaci veliki broj vojnika na zapadni pravac, posebno u oblasti Grodna.

Centri moći "od Amerike do Varšave"

Lukašeko je izjavio da protiv Belorusije deluje nekoliko spoljnih centara moći gde su se naselile "vlade u izgnanstvu" – "od Amerike do Varšave" – "od Amerike do Varšave".

Prema saopštenju beloruske agencije, "predsednik je skrenuo pažnju na to kako je bivši kandidat za predsednika države Valerij Cepkalo menjao svoje prebivalište – prvo je bio u Rusiji, 'ali tamo su ga upozorili', zatim je prešao u Ukrajinu, a potom u Varšavu, jer Kijev nije želeo da dolazi u sukob sa Minskom".

"I on je hrabar, daje izjave iz Varšave. Eto to je jedna od 'vlada'", rekao je Lukašenko.

On je istakao da je Litvanija još jedan takav centar, gde se nalazi bivša kandidatkinja za predsednika Belorusije Svetlana Tihanovska.

"Koordinacioni savet – lep naziv. U inostranstvu, po mom mišljenju, postoji već pet prognanih vlada. Prosto ne želim da nabrajam sve centre – oni se nalaze od Amerike do Varšave".

Govoreći o Tihanovskoj, Lukašenko je izjavio da su je odveli u Litvaniju na njenu molbu, ali da su je doveli u zabludu Ministarstvo spoljnih poslova Litvanije i lokalne specijalne službe.

"Otišla je na svoj zahtev. Ona je normalna žena, voli svoju decu. Ali nju su bacili u vatru i ona danas gazi taj žar. Nju su doveli u zabludu Ministarstvo spoljnih poslova Litvanije, specijalne službe. Već je počela da daje izjave", rekao je beloruski lider.

Dijalog samo sa radničkim kolektivima

Komentarišući predlog opozicije da pregovaraju, Lukašenko je rekao da će voditi dijalog samo sa radničkim kolektivima.

"Održali smo izbore, hajde da dalje mirno živimo. Želite da razgovarate, ili kako oni kažu, da vodite dijalog. Evo, ja vodim dijalog sa vama. I vodiću dijalog samo sa radničkim kolektivima", dodao je on. Lider Belorusije je podsetio da je opozicija u početku zahtevala da se glasovi prebroje, a zatim nove izbore.

"Shvataju da se 80 odsto glasova ne može falsifikovati. Svejedno su oni na gubitku. Kažu, hajde da održimo nove izbore. Znate li šta znači da se još pola godine bavimo tim stvarima? Zašto smo mi dužni da igramo kako neko svira?", zapitao se beloruski lider.

