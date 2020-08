LUKAŠENKOVA RIVALKA: Amerika će učiniti sve što je moguće da nam pomogne i podrži nas u ovoj situaciji

"On (Bigan) me je uverio da će on sam i američki narod učiniti sve što je moguće da nam pomognu i podrže nas u ovoj situaciji", rekla je Tihanovska komentarišući sastanak sa američkim prvim državnim podsekretarom. Svoj razgovor sa Biganom opisala je kao "divan i dobar".

Tihanovskaja, međutim, nije precizirala kako Bigan planira da pomogne.

Nakon zvaničnog poraza na predsedničkim izborima u Belorusiji, Tihanovskaja je otišla u Litvaniju. Ona se u ponedeljak sastala sa Biganom i najavila spremnost za rešavanje političke krize u zemlji dijalogom o mirnoj predaji vlasti i otvorenosti za posredovanje međunarodnih organizacija.

Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na sastanku sa zamenikom američkog državnog sekretara Stivenom Biganom u Moskvi izjavio da su neprihvatljivi pokušaji sankcionog i političkog pritiska na Minsk.

Situacija u Belorusiji

Masovni protesti opozicije počeli su u Belorusiji 9. avgusta, nakon predsedničkih izbora. Prema podacima Centralne izborne komisije, na izborima je pobedio aktuelni predsednik Aleksandar Lukašenko sa 80,1 odsto osvojenih glasova. Opozicija nije priznala rezultate izbora i smatra da je pobedila Svetlana Tihanovskaja.

Prvih dana protesta, snage bezbednosti su za razbijanje demonstranata koristile vodene topove, suzavac, šok-bombe i gumene metke. Kasnije je policija prekinula da rasteruje demonstrante i primenjuje silu.

Tokom protesta privedeno je oko sedam hiljada demonstranata, a hospitalizovano nekoliko stotina ljudi, među kojima i pripadnici policije. Poginule su tri osobe.

