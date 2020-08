SLUČAJ KOJI JE ŠOKIRAO BRAZIL: Političarka zajedno sa decom optužena za ubistvo muža! Isplivale porodične tajne (VIDEO)

Već sam ovaj podatak zvuči dovoljno bizarno, ali je samo vrh ledenog brega, jer kada se na svetlost dana iznesu i ostali detalji koji prate čitav slučaj, sve postaje prilično zamršeno i neverovatno!

Naime, Flordelis sa mužem ima 55 dece, što usvojenih, što bioloških, a njen život je primer koliko je sudbina čudna i varljiva, i koliko toga može da stane u nekoliko decenija. Posete svingerskim klubovima i navodni višestruki pokušaji trovanja zbog porodičnih finansija su samo neki od škakljivih dešavanja u životu ove žene.

Načelnik policije Alan Duarte označio je Flordelis kao mozak operacije u navodnoj zaveri ubistva, uz komentar da je godinama obmanjivala javnost.

"Istraga je pokazala da je gospođin imidž altruizma i pristojnosti bio samo trik za sticanje bogatstva i političke moći", rekao je Duarte.

Ova 59-godišnja pevačica rođena i odrasla je u trećoj najvećoj faveli u Rio de Žaneiru - Žakarezinju, okružena bedom, siromaštvom i lošim uslovima na ivici dostojanstva... No, zahvaljujući dobrom glasu Flordelis je uspela da izađe iz mulja favele, i to ne sama. Naime, početkom 90-ih tamo je upoznala svog budućeg supruga Andersona do Karmoa (42) sa kojim je osnovala i Zajednicu evangelističke službe i usvojila nekoliko desetina dece.

"Jednog jutra probudila me je strašna buka ispred moje kuće u Žakarezinju. Kad smo moj suprug i ja otvorili vrata, bili smo zatečeni prizorom - ispred nas je bilo 37 tinejdžera i dece koji su bežali od ubistva na jednoj od glavnih železničkih stanica u Riju. Tako je započela moja priča o usvajanju", ispričala je Flordelis u intervjuu za lokalne novine 2015. godine.

Kada je stekla veliku popularnost u Brazilu kao gospel pevačica, odlučila je da se otisne u političke vode - 2018. na izborima za Kongres osvojila je 197 hiljada glasova, što je najveći broj glasova u istoriji koje je jedna žena osvojila u Riju.

Upravo ju je njen parlamentarni imunitet (bez odobrenja Kongresa ne može da bude uhapšena) i spasio od hapšenja kada je policija upala u njenu kuću. Brazilski mediji prenose da je nekontrolisano jecala dok su inspektori rovarili po njenim stvarima u potrazi ta dokazima.

Zvučaće neobično, ali za ubistvo pastora optuženo je ukupno 11 osoba, uključujući samu Flordelis, njeno petoro dece i jedna unuka. Poternice su izdate za njih devetoro.

Teorija inspektora jeste da je Flavio dos Santos Rodrigez, biološki sin Flordelis, u svog očuha ispalio 30 hitaca i to pištoljem koji je kupio jedan od njegove usvojene braće - Cezar.

Ubistvo se odigralo u ranim jutarnjim časovima 16. juna prošle godine ispred garaže porodične kuće. Prema policijskom izveštaju 30 rupa od metaka uglavnom je pronađeno u predelu prepona, a nekoliko meta ispaljeno je u grudi i jedan u glavu.

Pevačica tvrdi da je njen suprug ubijen tokom pljačke i demantuje bilo kakvu umešanost u ubistvo, a u proteklih godinu dana u više navrata kačila je njihove zajedničke fotograije na društvene mreže uz emotivne poruke i komenatre poput onih "da je odustala od svega nakon njegove smrti".

"Flordelis je optužena da je organizovala ubistvo, regrutovala nekoliko svoje odrasle dece da učestvuju u zločinu i pokušala sve da predstavi kao oružanu pljačku", tvrde tužioci.

Inspektor Antonio Rikardo Lima Nuns dodao je kako je "zaključak istrage da je gospođa Souza isplanirala ovo kukavičko ubistvo". Ona je optužena i da je pre ovog zločina, najmanje šest puta pokušavala da otruje svog supruga.

Navodno je zavera počela još u maju 2018. kad su ukućani krišom u Andersonovu hranu dodavali arsen. Otkriveno je i da je jedna od njihovih ćerki - Simon, na Internetu pretraživala pojam "cijanid u hrani".

Brazilski magazin "Globo" piše da je pastor u jednom trenutku posumnjao da mu porodica radi iza leđa, jer je zapretio da će postaviti uređaje za prisluškivanje u sve telefone.

Motiv zločina bila je želja za upravljenjem zajedničkih prihoda, tvrde tužioci. Do Karmo je imao "strogu kontrolu" nad novcem, a to je Flordelis teško podnosila. Navodno je došlo i do burne svađe u kojoj je on zabranio da daje povlašćeni tretman najdražoj deci. Ipak, policija nije sigurna u ovaj motiv - prošle godine izašli su sa pretpostavkom da je do ubistva došlo zbog pastorove preljube.

Inače, piše se da je ovaj par vodio raskalašan ljubavni život - navodno su često posećivali svingerske klubove i to u pijanom stanju, iako su se u javnosti predstavljali kao savršeni porodični uzori.

Operacija je nazvana "Luka 12", što aludira za poglavlje u Novom zavetu u kom Isus poručuje svojim učenicima: "Ne postoji ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Ono što ste izgovorili u mraku, na svetlu će se čuti, a ono što ste šaputali u uvo po skrovištima, propovedaće se s krovova".

