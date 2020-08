BORBA SA KORONOM: U Indiji, Libanu i Italiji rekordan broj novoobolelih, od virusa se oporavilo više od 17 miliona ljudi

Prema podacima sajta Worldometer, u svetu se od kovida-19 oporavilo 17.000.675 obolelih. Trenutno je zaraženo više od 24,5 miliona ljudi na svetu, preminulo je 833.175, a aktivnih slučajeva je nešto više od 6,7 miliona.

U SAD, gde je najviše obolelih (više od šest miliona), i najviše preminulih (184.391), najviše je i onih koji su se oporavili od koronavirusa - 3.328.058.

Slede Brazil sa 2.908.848 oporavljenih, pa Indija - 2.583.063, Rusija sa skoro 800.000 onih koji su uspeli da se izbore sa infekcijom kovida-19.

U Evropi u kojoj je obolelo skoro 3,5 miliona ljudi, oporavilo se više od dva miliona.

U Severnoj Americi je obolelo više od sedam miliona, a oporavilo se više od četiri miliona.

Broj onih koji su u Aziji preležali koronu premašio je pet miliona, a zaraženoje je više od 6,6 miliona.

I u Južnoj Americi više od dve trećine obolelih je ozdravilo, ukupno je zaraženo skoro šest miliona, a oporavilo se više od 4,5 miliona.

U Africi je obolelo 1,2 miliona, oporavile su se 954.664 osobe zaražene korona virusom.

ITALIJA

Tokom poslednjih 24 sata u Italiji je registrovano 1.411 novih slučajeva zaraze korona virusom, čime je premašen crni rekord novoobolelih s početka maja, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo zdravlja.

Ukupno je od početka pandemije zaraženo 263.949 ljudi, oporavilo se 206.554, a preminulo je 35.463.

Prema italijanski stučnjacima, nedeljno je broj zaraženih porastao sa 1.408 na 6.538 u odnosu na prošli mesec, objavila je agencija TAS S.

Oko 50.000 ljudi testirano je svakodnevno na kovid-19, uključjući i one koji su se oporavili od bolesti.

Porastasta je i broj hospitalizovanih pa se u bolnicama sada nalazi 1.131 pacijent u odnosu na 215 prošle sedmice. Na intenzivnoj nezi leči se 67 obolelih.

UKRAJINA

Ukrajinska vlada odlučila je da već od danas, dan ranije nego što je planirala, zatvori granice za strane državljane usled pogoršane epidemiološke situacije.

Granice će biti zatvorene od 28. avgusta, dan ranije nego šsto je to bilo planirano, saopšteno je iz ministarskog kabineta, prenosi agencija TAS S.

U Ukrajinu će ipak moći da uđu stranci ukoliko imaju karticu zdravstvenog osiguranje. To znači da će biti omogućen ulazak svima onima koji imaju dozvolu za rad, koji studiraju ili su u vojnoj službi u toj zemlji, a putnici u tranzitu, koji imaju odgovarajuća dokumenta, moraće da napuste zemlju u roku od dva dana.

U Ukrajini je u četvrtak registrovano više od 1.900 novoobolelih i skoro 50 preminulih.

Prvi slučaj koronavirusa registrovan je u Ukrajini 3. marta. Ukupno je do sada zaraženo više od 112.000 ljudi, a preminulo je 2.403.

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je 11.marta pandemiju novog korona virusa.

LATINSKA AMERIKA

Broj potvrđenih slučajeva korona virusa u Latinskoj Americi premašio je 7 miliona, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkin, prenosi CNN.

Trenutno su u regionu potvrđena 7.020.744 slučaja korona virusa. Najviše inficiranih ima Brazil - 3.761.391, koji je drugi na svetu po broju potvrđenih slučajeva COVID-19, posle SAD.

Posle Brazila, u Latinskoj Americi najviše zaraženih imaju Peru, Meksiko, Kolumbija i Čile.

KUBA

Zbog porasta broja obolelih od kovida-19 u kubanskoj prestonici Havani uveden je policijski čas tokom noćnih sati, a građanima je zabranjeno da putuju u druge delove zemlje, saopštio je guverner Havane Reinaldo Garsia Zapata.

Policijski čas počinje 1. septembra od 19 do 05 časova i trajaće najmanje 15 dana, rekao je Zapata i najavio da će kazne za sve koji ne nose maske ili konzumiraju alkohol na javnim mestima biti pooštrene.

Iako je država proglasila pobedu nad virusom, Havana je suočena s velikim problemima u drugom talasu epidemije.

Prema podacima Univerziteta Džons Hopkins, u 11-milionskoj Kubi do sada je potvrđeno 3.806 slučajeva kovida-19 i 92 smrtna slučaja među kovid pacijentima.

LIBAN

Liban je prijavio 689 novih slučajeva Covid-19 u protekla 24 sata, što je najveći porast broja zaraženih u jednom danu, saopštilo je ministarstvo zdravlja.

Ukupno je u toj zemlji zaraženo 14.935 ljudi, a od korona virusa umrlo je još sedam ljudi, tako da je od početka pandemije ukupan broj preminulih 146, prenosi CNN.

Rekordan broj novoobolelih zabeležen je nakon što su vlasti u četvrtak odlučila da počev od petka skrate policijski čas.

U Libanu je na snazi policijski čas od 6 uveče do 6 ujutro, a od danas će on biti kraći za četiri sata i trajaće od 10 ucveče do 6 ujutro.

U Libanu je broj novoinficiranih više nego udvostrucen od eksplozije u lucu u Bejrutu 4. avgusta, u kojoj je poginulo najmanje 180 ljudi, a povređeno oko 6.000.

SZO: TESTIRATI SVE KONTAKTE NEZAVISNO OD SIMPTOMA

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima korona virsom treba da budu testirane, bez obzira na to da li pokazuju simptome.

Ova preporuka stručnjaka SZO izneta je nakon što su epidemiolozi u SAD ocenili da testovi nisu potrebni za one koji ne pokazuju simptome bolesti.

Stručnjak SZO Marija van Kerkove istakla je SZO preporučje da se, ako je moguće, svi kontakti testiraju, nezavisno od razvoja simptoma.

U ponedeljak je američki Centar za prevenciju i borbu protiv bolesti objavio da nije potrebno testirati kontakte koji nemaju simptome, ali je američki epidemiolog Entoni Fauči izrazio zabrinutost zbog toga što će nove preporuke CDC-a ljudima dati pogrešnu pretpostavku da asimptomatsko širenje zaraze ne treba da bude razlog za veliku brigu.

Van Kerkove kaže da je testiranje konatkata bitno za razbijanje lanca prenosa virusa.

Ona je takođe istakla da samo nošenje maski nije dovoljno, već da je potrebo takođe održavati fizičku distancu i prati ruke.

INDIJA

Indija je u poslednja 24 sata zabeležila rekordan broj novozaraženih korona virusom - 77.266, a ukupan broj inficiranih distigao je 3,38 miliona.

Gotovo 47 odsto potvrđenih slučajeva infekcije zabeleženo je u avgustu, prenosi AP.

Od korona virusa je umrlo još 1.057 ljudi, a ukupan broj umrlih je 61.529.

Indija je treća u svetu po broju inficiranih korona virusom, posle SAD i Brazila, a po broju umrlih je četvrta, posle SAD, Brazila i Meksika.

Četiri od 28 saveznih država Indije - zapadna Maharaštra i tri južne države Tamil Nadu, Andra Pradesh i Karnataka najteže su pogođene korona virusom.

U njima je zebeleženo 63,8 odsto ukupnog broja smrtnih slučajeva u Indiji i 54 odsto aktivnih slučajeva infekcije.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir