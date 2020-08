KAKO REAGUJE TRAMP KADA PUTIN POZOVE: Britanski diplomata se prisetio šokantnog prizora (VIDEO)

Prema rečima Nika Timotija, Tramp se naljutio tokom ručka sa britanskom delegacijom na svog tadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Majkla Flina kada je saznao da propustio poziv iz Kremlja. Timoti, koji je i sam bio na ručku, kaže da je Trampu neko usput spomenuo da je Vladimir Putin navodno želeo da razgovara s njim, a Tramp je pred svima počeo da viče na Flina.

"Zaista je vikao na njega. To je bilo na zvaničnom ručku, sa sve poslugom i lepim posuđem, on je vikao na njega preko stola: "Ako Putin želi da me pozove – jednostavno ga spojite", priseća se Timoti.

Kurir.rs/Srbija Danas

Kurir